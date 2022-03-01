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快放下武器！　烏克蘭防長喊話：俄官兵投降可獲「500萬鉅款」

▲▼抗俄55小時打亂普丁計畫！烏克蘭國防部長：已殲滅3000人。（圖／翻攝Oleksii Reznikov臉書）

▲烏克蘭國防部長發文表示，將給俄軍2條路走。（圖／翻攝Oleksii Reznikov臉書）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）於28日晚間在臉書發文向俄軍「溫情喊話」，強調若俄羅斯軍人「放下武器、自願投降」的話，不僅可以獲地得完全赦免，還可以拿到價值500萬盧布（約新台幣134萬元）的現金或加密貨幣，邀請俄軍展開「新生活」。

列茲尼科夫表示，俄國入侵4天造成的死傷已超過5300人，數百名官兵被俘，其中許多人非常年輕，「是克里姆林宮把他們變成罪犯，讓他們當殺人犯。」他說，部分俄軍士兵被政府欺騙、被宣傳或恐嚇，才會踏上戰場，總而言之，多數入侵者的動機都很不足。

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）。（圖／翻攝自Oleksii Reznikov臉書）

▲列茲尼科夫表示，若俄軍士兵即刻投降，就能獲得500萬盧布。（圖／翻攝自Oleksii Reznikov臉書）

列茲尼科夫寫道，烏克蘭提供俄羅斯士兵兩條路：要麼死於一場非正義之戰，要麼自願放下投降以獲得全面赦免和500萬盧布等值的現金或加密貨幣。他向俄羅斯官兵喊話，「你們被扔到我領土殺人和被殺。那些不想成為殺人犯或不想被謀殺的人，將獲得救贖。」他說，只要放下武器，舉著白旗喊出「百萬」（million）的暗號，就能活下來，擁抱所愛的人。

據列茲尼科夫說法，所有資金將由全球IT業巨頭募集，烏克蘭邀請俄軍展開新的生活，但對於那些選擇成為「占領者」的人，烏克蘭將毫不留情。此外，烏克蘭資深媒體人費洛希妮娜（Masha Efrosinina）也在IG上發布這則「投降拿援金」的消息，呼籲大眾踴躍轉發。

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