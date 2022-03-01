俄軍狂轟烏克蘭第2大城！死屍遍地畫面曝光　她被炸斷腿鮮血狂流

▲俄軍狂轟烏克蘭第2大城，女子遭炸斷腿。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第6天，俄軍從2月28日晚上開始就對烏克蘭東部大城哈爾科夫（Kharkiv）發動強烈攻擊，發射多枚飛彈，包含3名兒童在內，造成至少9人死亡、37人受傷，恐怖攻擊和血腥受傷畫面也都在推特曝光。外媒指出，俄方針對平民區的戰略似乎已發生變化。

Russian forces are shelling residential areas of #Kharkiv with Grad missiles. And they claim that they only target military infrastructure…#russianinvasion pic.twitter.com/3Q7eXhtqBO — Abdujalil A (@abdujalil) February 28, 2022

Terrible footage from Ukraine. As the sun goes down, the attack on Kyiv intensifies. pic.twitter.com/bNY3F3RL3c — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 28, 2022

根據《衛報》報導，哈爾科夫從2月28日晚上開始遭到猛烈砲火攻擊，從曝光的影片可以看到，數十枚Grad導彈落在哈爾科夫的住宅區，幾乎是烏俄開戰以來最慘烈的一次。市長特雷科夫（Ihor Terekhov）表示，「我們經歷了非常艱難的一天，他（俄軍）向我們表明，這不僅是一場戰爭，這是屠殺烏克蘭人民。」

This is #Kharkiv, civilians get targeted, children get killed. #NoFlyZone how many more must die??? pic.twitter.com/qStCyz55zo — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 28, 2022

特雷科夫透過Telegram表示，導彈集中了居民住宅區，造成平民傷亡，有4個人從避難所離開尋找飲用水時被殺，甚至還有一家5口在車內被活活燒死。推特曝光的影片顯示，Grad導彈炸斷了一名婦女的腿，當時她痛苦地倒在地上，但過沒多久就宣布死亡。

▲哈爾科夫遭轟炸後的血腥畫面曝光。（圖／翻攝自推特）



根據《基輔獨立報》（Kyiv Independent）統計，哈爾科夫至少有5位平民和2名士兵死亡，還有22位平民和20名士兵受傷；而烏克蘭內政部則稱有數十人在這波襲擊中身亡。

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