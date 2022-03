俄軍狂轟烏克蘭第2大城！死屍遍地畫面曝光　她被炸斷腿鮮血狂流

▲俄軍狂轟烏克蘭第2大城,女子遭炸斷腿。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭進入第6天,俄軍從2月28日晚上開始就對烏克蘭東部大城哈爾科夫(Kharkiv)發動強烈攻擊,發射多枚飛彈,包含3名兒童在內,造成至少9人死亡、37人受傷,恐怖攻擊和血腥受傷畫面也都在推特曝光。外媒指出,俄方針對平民區的戰略似乎已發生變化。

Russian forces are shelling residential areas of #Kharkiv with Grad missiles. And they claim that they only target military infrastructure…#russianinvasion pic.twitter.com/3Q7eXhtqBO — Abdujalil A (@abdujalil) February 28, 2022

Terrible footage from Ukraine. As the sun goes down, the attack on Kyiv intensifies. pic.twitter.com/bNY3F3RL3c — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 28, 2022

根據《衛報》報導,哈爾科夫從2月28日晚上開始遭到猛烈砲火攻擊,從曝光的影片可以看到,數十枚Grad導彈落在哈爾科夫的住宅區,幾乎是烏俄開戰以來最慘烈的一次。市長特雷科夫(Ihor Terekhov)表示,「我們經歷了非常艱難的一天,他(俄軍)向我們表明,這不僅是一場戰爭,這是屠殺烏克蘭人民。」

This is #Kharkiv, civilians get targeted, children get killed. #NoFlyZone how many more must die??? pic.twitter.com/qStCyz55zo — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 28, 2022

特雷科夫透過Telegram表示,導彈集中了居民住宅區,造成平民傷亡,有4個人從避難所離開尋找飲用水時被殺,甚至還有一家5口在車內被活活燒死。推特曝光的影片顯示,Grad導彈炸斷了一名婦女的腿,當時她痛苦地倒在地上,但過沒多久就宣布死亡。

▲哈爾科夫遭轟炸後的血腥畫面曝光。(圖/翻攝自推特)



根據《基輔獨立報》(Kyiv Independent)統計,哈爾科夫至少有5位平民和2名士兵死亡,還有22位平民和20名士兵受傷;而烏克蘭內政部則稱有數十人在這波襲擊中身亡。

