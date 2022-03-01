「炸彈之父」出動？烏克蘭駐美大使：俄投放真空彈想造成嚴重破壞

▲俄羅斯的「炸彈之父」威力相當於44噸的TNT炸藥。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）2月28日指控，俄羅斯入侵烏克蘭時，動用日內瓦公約禁止的真空彈（Thermobaric weapon，空爆燃燒彈，又稱「炸彈之父」），試圖重創烏克蘭。

瑪卡羅娃上述言論是在與美國國會議員見面後告訴媒體記者。她說，在烏克蘭抵擋俄軍攻擊時，「他們使用真空彈，俄羅斯試圖對烏克蘭造成嚴重破壞。」

真空彈是利用周圍空氣的氧氣引發高溫爆炸，衝擊波通常會比一般炸藥持續時間還要長，把附近一切物體燒成灰燼，甚至能使人體蒸發。

瑪卡羅娃表示，烏克蘭正積極與拜登政府合作，獲得更多武器及更多嚴厲制裁，「他們應該付出沉重代價」。

白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）對此表示，已經看到相關報導，但並沒有得到俄羅斯使用這類武器的證實消息，「如果這是真的，那可能就是戰爭罪」。

除了瑪卡羅娃所提出的指控，國際特赦組織（Amnesty International）與人權觀察組織（Human Rights Watch）均表示，俄軍似乎使用被廣泛禁止的集束炸彈。國際特赦組織也指控，俄方攻擊烏克蘭東北部一間幼兒園，但當時內部有許多平民躲在室內避難。

西方官員先前曾說，若烏克蘭局勢未按計劃發展，俄羅斯總統普丁有可能會動用有「炸彈之父」之稱的超級武器上場，而這個威力極大的空爆燃燒彈有能力在短時間內讓人體蒸發、內臟粉碎。

►法俄總統通話 普丁拋三大條件「可解決烏克蘭危機」

►外媒曝普丁雇400名「殺人機器」 潛入暗殺烏克蘭總統等23名官員

►加入「國際軍團」打俄軍！ 烏克蘭總統頒新法：外國人免簽入境

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》