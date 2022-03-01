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惡作劇變神預言？烏克蘭成立「國際傭兵團」號召全球抗俄

烏克蘭總統澤倫斯基今日發布談話，邀請世界各國公民加入烏軍對抗俄羅斯。（圖／達志／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基27日發布談話，邀請世界各國公民加入烏軍對抗俄羅斯。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日前有消息傳出，一名台灣女大生宣稱，自己收到「來自烏克蘭」的簡訊，要她直接在26日晚上前往桃園國際機場搭機，直奔戰場奮戰；後經過調查，證明此簡訊僅是惡作劇，不過烏克蘭總統澤倫斯基今日就發布聲明，宣布組織「國際傭兵團」，呼籲世界各地「烏克蘭的朋友」加入對抗俄羅斯的行列。

根據「CNN」報導，烏克蘭總統澤倫斯基週日（27日）發表聲明，指責俄羅斯軍隊在烏克蘭殺害平民，同時讚揚烏國人民有防衛的勇氣，「烏克蘭人表現出捍衛自己家園的勇氣，並從俄羅斯的猛攻中拯救歐洲及其價值觀，這場戰爭不僅是針對烏克蘭的入侵，也是針對歐洲、民主，以及基本人權的侵害」。

澤倫斯基同時向「世界所有公民、烏克蘭朋友，以及和平與民主」發表談話，表示「任何想加入保衛烏克蘭、歐洲和世界的人，都可以前來與烏克蘭人並肩作戰，共同打擊俄羅斯戰犯」；聲明也說，想加入烏軍的人可以聯絡各國烏克蘭大使館武官。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今日推特發文呼應總統的說法，同樣呼籲想保衛烏克蘭，以及捍衛全球秩序的各國人民加入烏克蘭國際軍隊，「我邀請你們聯繫烏克蘭在各國的外交使團，我們一起打敗了希特勒，我們也將打敗普丁」。

惡作劇歪打正著成「神預言」？日前在台灣網路論壇「Dcard」就有網友貼文，表示自己25日收到一封簡訊，內容簡體字寫道「尊敬的XX小姐，您好，您已通過烏克蘭傭兵的選拔，請攜帶身分證與護照，2022年2月26日18點前往桃園機場，MU576次航班，為您配送槍枝，帶您前往戰場與俄軍奮戰，再次代表烏克蘭居民歡迎您的到來」。

貼文曝光後，眾網友一看笑翻，還有不少人表示自己也收到類似簡訊，甚至有簡訊仿冒大學體育處，稱「參戰可抵16學分」，內容相當荒唐。後來經查，簡訊內容提及的飛機航班根本是假的，明顯是惡作劇簡訊。

女大生收到烏克蘭徵兵簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

▲女大生收到烏克蘭徵兵簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

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