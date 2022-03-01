外媒曝普丁雇400名「殺人機器」　潛入暗殺烏克蘭總統等23名官員

▲俄羅斯總統普丁對烏克蘭發動侵略，烏克蘭總統澤倫斯基透過資訊戰成為國際焦點。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

部分外媒28日指出，為了達成烏克蘭「斬首行動」，傳出俄羅斯總統普丁已從瓦格納集團（Wagner Group）雇傭超過400人的私人武裝部隊，飛往烏克蘭暗殺總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和其他23名政府官員，而且這支部隊早在去年12月就得知普丁即將侵略烏克蘭的計畫。瓦格納集團旗下雇傭兵惡名昭彰，冷血暴力的手段被外界視為「殺人機器」。

英國《泰晤士報》指出，由普丁親密盟友、人稱「普丁御廚」的寡頭普里戈辛（Yevgeny Prigozhin）經營的雇傭兵軍團，據了解在5周以前已經被調集，並接受大筆報酬以執行暗殺任務。

報導指出這支訓練有素的雇傭兵已經備戰完成，只差克里姆林宮方面亮綠燈放行，他們就可以出閘展開獵殺行動。暗殺對象名單中，包括烏克蘭總統澤倫斯基和整個內閣官員，還有基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）與他的兄弟沃拉迪米爾（Wladimir）。

不過這項任務在26日上午被取消了，烏克蘭高層可能接獲情報，並頒布36小時嚴格執行的宵禁令，下令所有人一律待在家中，軍警則在街上展開掃蕩行動以揪出俄羅斯潛入的擾亂分子。官方警告市民在宵禁期間不得外出，只要在街上被發現一律視為敵人。

熟悉俄羅斯私人軍事公司瓦格納集團的消息人士透露，已有至少2000至4000名傭兵1月時已經抵達烏克蘭，但是被分派不同任務。部分被派遣進入烏東頓內茨克和盧甘斯克，另外400人則接獲澤倫斯基的斬首任務，從白俄羅斯南下潛入基輔。

據指出，該部隊利用手機訊號追蹤澤倫斯基和他的內閣官員，並聲稱從頭到尾時刻掌握澤倫斯基的行蹤。另一個消息來源聲稱，當烏克蘭和俄羅斯展開談判期間，暗殺部隊接獲上頭傳達的「暫停」命令；然而他們早從內線得知談判只是做做樣子，因為普丁根本無意和烏克蘭達成和談，這次談判不過是另一個「煙與鏡（註）」的老手法。

報導指出，瓦格納基團此前在非洲和中東包括敘利亞的戰役中，都執行過相關軍事任務，他們最新的任務則是在烏克蘭境內擔任俄軍坦克的偵查和嚮導。關於瓦格納集團的實力，聯合部隊前指揮官巴隆斯將軍（Richard Barrons）表示，部隊以高效率聞名，「他們會突然冒出來，做出非常暴力的事情，然後再次消失於黑暗中，完全看不出是誰幹的。他們和俄羅斯政府沒有直接關聯，所以他們可以否認對事情的責任。」

註：煙與鏡（smoke and mirror）源自魔術把戲，表演者常利用鏡子營造空間錯覺感，煙霧也被用來製造效果混淆觀眾視聽，以「真實和想像」交錯的方式達到神奇的魔術效果，在政治上則被運用成透過喊話和局部行動擾亂對手判讀，引導對方做出對自己有利的決定。