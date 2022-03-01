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美國務助卿會蕭美琴　籲讓台灣有意義參與聯合國

文／中央社

美國國務院國務組織事務助卿席森2月28日公布近日與駐美代表蕭美琴會晤合照，她推文指出，台灣貢獻能讓國際社會多方受益，聯合國會員國應支持台灣有意義參與聯合國體系。

美國務助卿會蕭美琴　籲讓台灣有意義參與聯合國（圖／翻攝自twitter／State_IO）

▲席森公布與蕭美琴的會晤合照。（圖／翻攝自twitter／State_IO）

席森（Michele Sison）去年12月出任國務院國務組織事務助卿一職。她先前曾擔任美國駐聯合國副代表，負責協助打造全球聯盟對抗跨國性和平與安全威脅，也曾出任海地、斯里蘭卡、馬爾地夫、黎巴嫩與阿拉伯聯合大公國大使，外交經歷相當豐富。

席森2月28日在推特（Twitter）公布近日與蕭美琴的會晤合照，並公開支持台灣國際參與。據了解，兩人是於2月25日會面，地點在國務院大樓內；這是席森上任以來首次與蕭美琴會晤。

席森表示，她與蕭美琴進行很棒的會面，台灣貢獻能讓國際社會在諸多議題上受益，美方鼓勵聯合國會員國支持台灣有意義參與聯合國體系，並在文末加上標記「台灣能夠幫忙」（#TaiwanCanHelp）。

蕭美琴則回應推文說，她很感謝有機會與席森討論美台能如何合作，擴展台灣有意義參與國際組織。

聯合國2758號決議去年10月通過滿50年，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當時選在週年翌日發表聲明支持台灣參與聯合國體系。他表示，台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題，排除台灣有損聯合國及其相關機構的重要工作。

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