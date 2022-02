美國務助卿會蕭美琴　籲讓台灣有意義參與聯合國

文/中央社

美國國務院國務組織事務助卿席森2月28日公布近日與駐美代表蕭美琴會晤合照,她推文指出,台灣貢獻能讓國際社會多方受益,聯合國會員國應支持台灣有意義參與聯合國體系。

▲席森公布與蕭美琴的會晤合照。(圖/翻攝自twitter/State_IO)

席森(Michele Sison)去年12月出任國務院國務組織事務助卿一職。她先前曾擔任美國駐聯合國副代表,負責協助打造全球聯盟對抗跨國性和平與安全威脅,也曾出任海地、斯里蘭卡、馬爾地夫、黎巴嫩與阿拉伯聯合大公國大使,外交經歷相當豐富。

席森2月28日在推特(Twitter)公布近日與蕭美琴的會晤合照,並公開支持台灣國際參與。據了解,兩人是於2月25日會面,地點在國務院大樓內;這是席森上任以來首次與蕭美琴會晤。

席森表示,她與蕭美琴進行很棒的會面,台灣貢獻能讓國際社會在諸多議題上受益,美方鼓勵聯合國會員國支持台灣有意義參與聯合國體系,並在文末加上標記「台灣能夠幫忙」(#TaiwanCanHelp)。

蕭美琴則回應推文說,她很感謝有機會與席森討論美台能如何合作,擴展台灣有意義參與國際組織。

聯合國2758號決議去年10月通過滿50年,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)當時選在週年翌日發表聲明支持台灣參與聯合國體系。他表示,台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題,而是務實議題,排除台灣有損聯合國及其相關機構的重要工作。

Appreciated the opportunity to discuss how we can work together to expand Taiwan’s meaningful participation in international organizations. #TaiwanCanHelp https://t.co/uagFGXBBvT