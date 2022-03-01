快訊／拜登和北約、歐盟11位領袖通話！　加強制裁俄羅斯

▲美國總統拜登和11位領袖通話，商討進一步援助烏克蘭並制裁俄羅斯。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登28日和各國領袖通話，包括歐盟、北約、加拿大、法國、德國、日本、波蘭等國，在談話肯定烏克蘭人民在面對俄羅斯入侵的軍事行動中，展現出的勇氣，並商討持續援助烏克蘭的選項。

CNN引述白宮提供的名單，和拜登通話的領袖包括以下：

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）

日本首相岸田文雄

北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）

羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）

英國首相強生（Boris Johnson）

白宮表示此次通話中，還談到加強合作制裁俄羅斯，讓俄羅斯必須面對嚴重的代價和後果，同時必須維持全球經濟穩定，包括能源價格。