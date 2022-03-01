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烏克蘭總統正式申請加入歐盟！　官員：對戰爭結束很重要

▲▼烏克蘭總統正式申請加入歐盟！　官員：對戰爭結束很重要。（圖／翻攝澤倫斯基臉書）

▲烏克蘭總統澤倫斯基正式簽署申請加入歐盟。（圖／翻攝澤倫斯基臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏在白俄邊境內舉行第一次談判暫無結果同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）正式簽署加入歐盟的申請，向西方與歐盟靠攏，此舉與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的訴求相違背，普丁要求烏克蘭回歸中立國家。

綜合外電報導，澤倫斯基28日在臉書張貼照片，表示他已正式簽署加入歐盟的申請，「這是真的」。儘管正式進入歐盟的程序冗長並需要多年時間推進，但澤倫斯基選在此時簽署正式申請，對國家未來方向選擇的象徵意義更大。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日接受訪問時表示，支持烏克蘭加入歐盟成員國的立場，「烏克蘭是我們的一員，我們希望他們加入。」路透引述一名不願具名的歐盟官員表示，加入歐盟這一步對澤倫斯基來說很重要，因為這可能在俄烏結束戰爭以及談判上具有重要影響，不過歐盟目前尚未收到申請書，因此也還沒啟動任何程序。

▲▼烏克蘭總統正式申請加入歐盟！　官員：對戰爭結束很重要。（圖／翻攝澤倫斯基臉書）

▲澤倫斯基不理會俄羅斯「中立國家」的要求，決定向西方進一步靠攏。（圖／翻攝澤倫斯基臉書）

俄羅斯和烏克蘭開戰後的第一輪談判28日在白俄羅斯的主持下落幕，雙方暫時未談定結果，已經返回各自首都進行磋商，預計在未來幾天內舉行第二次談判。

烏克蘭作為前蘇聯成員國，獨立後成為以俄羅斯為主的獨立國協創始國，由於與俄羅斯接壤，是俄羅斯的傳統勢力範圍，但隨著北約東擴，東歐許多前蘇聯加盟國都紛紛倒向西方，尋求經濟開放和國防合作，追隨同樣目的的烏克蘭更在近年積極表達想加入北約和歐盟的意願。

俄羅斯此前不斷喊話，要求北約和俄羅斯之間因維持原有的緩衝區，以確保區域穩定，同時普丁也想進一步擴張俄羅斯的影響範圍，目標是重新掌握蘇聯時期的盟邦版圖，如出兵協助中亞鄰國哈薩克平定國內示威，以及穩定白俄羅斯境內日益高漲的反對派聲音，此前更在喬治亞表達想加入歐盟意願時出兵侵略。北約的擴大一再敲響普丁的警鈴，俄羅斯要求烏克蘭必須回歸中立國家，作為雙方勢力的緩衝區，並在烏克蘭仍想自主決定國家方向的時刻，下令入侵烏克蘭。

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