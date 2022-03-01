曾嗆俄軍「去你X的」　烏克蘭海軍證實蛇島82名士兵還活著

記者黃翊婷／綜合報導

烏克蘭位於黑海的蛇島（Zmiinyi Island）日前遭俄軍占領，當時傳出有13名烏克蘭士兵拒絕投降，並怒嗆俄軍「去你X的」後殉職。不過，烏克蘭海軍28日表示，蛇島的82名守軍都活得好好的，只是遭到俄軍俘虜。

▲蛇島地處黑海戰略關鍵位置。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，俄軍入侵並占領位於黑海的蛇島，駐守當地的烏克蘭士兵不幸全數陣亡。隨後，網路上流傳出一段錄音檔，內容是俄羅斯軍官向烏軍喊話，「這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降，避免流血與不必要的事故，否則我們將會開火。」但是，烏克蘭士兵沒有臨陣脫逃，而是直接回嗆髒話，「俄羅斯戰艦，去你X的」。

當時媒體報導有13名烏克蘭士兵拒絕投降後殉職，烏克蘭海軍28日則在臉書PO文強調，「我們的戰友還活著，而且一切安好。」駐守蛇島的82名烏克蘭士兵還活著，只是遭到俄軍俘虜。

俄羅斯官媒也指出，這些駐守蛇島的烏克蘭士兵被俘虜後，隨即被送往克里米亞港灣都市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）。但俄羅斯官方並未表明此次行動是否有造成人員傷亡。

據了解，蛇島位於克里米亞西方約186英里（約300公里）處，全島面積約16公頃，屬於烏克蘭領土，由於地處黑海戰略關鍵位置，對於界定領海具有重大意義。