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拜登派超重量級訪團來台　白宮：傳達對和平穩定支持

▲▼美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）。（圖／路透）

▲美國前參謀首長聯席會議主席穆倫將來台。（圖／路透）

 文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

俄烏戰火爆發，美國總統拜登將派由5名前國防、國安官員組成的重量級代表團訪台。白宮印太事務協調官康貝爾今天指出，這是為了傳達美方對維持和平穩定持久支持的一致性訊息。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日下令入侵烏克蘭，部分人士憂心中國國家主席習近平恐效法俄國，也對台灣採取動作。

拜登政府先是在27日派出一艘驅逐艦通過台灣海峽，今天進一步透過路透社宣布，將派遣曾在2007年至2011年間擔任美國參謀首長聯席會議主席的穆倫（Mike Mullen）於3月1日至2日率團訪問台灣，充分展現美方欲穩定台海情勢的心情。

康貝爾（Kurt Campbell）今天出席華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）線上活動討論美歐在印太區域合作，他在談到穆倫訪團時表示，美方派非官方代表團訪問台灣，是要強調「對維持和平與穩定持久支持的一致性訊息」。

即使俄烏戰火延燒，康貝爾指出，美國未來計劃維繫與印太區域的各個互動元素。他說，美方雖認知到與歐洲及烏克蘭夥伴並肩同行、緊密合作的重要性，但過去不論是二戰或冷戰時期，美國都曾同時維繫與兩大區域的緊密往來。

康貝爾說：「這麼做很艱難且所費不貲，但也是必要的。我相信這是我們目前所進入時代對美國及這代美國人的要求。」

除訪台代表團外，康貝爾表示，未來幾個月，外界將看到美方透過總統層級訪問，維繫與印太區域高階往來的決心，包括東南亞國家協會（ASEAN）領袖3月將首訪華府。

俄烏戰火連帶引發外界對台海情勢的憂慮，日本前首相安倍晉三27日呼籲美國應捨棄對台「戰略模糊」政策，明確表達防衛台灣。對此，康貝爾今天被問及此事時低調不願回應，僅指美國政策「仍保持一致、強健、跨黨派及長期性」。

至於俄國入侵烏克蘭是否可能讓北京更膽大妄為，康貝爾表示，這場軍事爭端目前只過了幾天，要評斷任何人可能從此得到何種結論還太早。但他強調，美國會致力與中方保持開放溝通管道。

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