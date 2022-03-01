「媽媽，這好難…」俄國陣亡士兵跟母親最後對話曝光　網看完淚崩

▲俄羅斯軍隊在烏克蘭基輔發動攻擊。（示意圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發戰爭，聯合國於台灣時間2月28日深夜召開緊急會議討論俄羅斯入侵的決議。烏克蘭聯合國代表基斯提亞（Sergiy Kyslytsya）在會議上拿出對話截圖，唸出一名俄羅斯士兵死前跟媽媽傳的訊息，內容曝光該名士兵在不知道爆發戰爭的情況下被送至前線。

對話顯示：

母親：Ljosha你好嗎？怎麼那麼久沒回訊息？你真的在演習嗎？

士兵：媽媽，我沒在演習，我不在克里米亞。

母親：你在哪裡？？？爸爸問說能不能寄一個包裹給你。

士兵：什麼包裹？我現在只想吊死我自己。

母親：你在說什麼？發生了什麼？

士兵：媽媽，我在烏克蘭，這是一場真正的戰爭。恐怕我們把這裡的一切都搞砸了，我們正在轟炸所有城市。我們被告知這邊的人民會張開雙臂歡迎我們，但他們並沒有，反而直接以肉身阻擋坦克，還罵我們是法西斯，媽媽這好難…。

Ukrainian Ambassador to the @UN @SergiyKyslytsya reads text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed.⁰



"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities...even targeting civilians." pic.twitter.com/kbWYZfbSpE — CSPAN (@cspan) February 28, 2022

該段影片被轉至PTT後引起網友討論，「看了好難過」、「唉光看訊息都想要哭，人類到底？？」「真的是一場兩敗俱傷意義虛無的戰爭」、「他也只是個想回家領包裹的平民」、「無法證實簡訊真偽，不過俄國一堆不願役是真的」、「媽媽知道兒子就這樣沒了會哭斷腸吧」、「看完流了眼淚，好令人難過」、「他們作戰時可以帶手機開通訊軟體聯絡家人?」「偷帶手機吧」。

此外，有外國網友表示，該張對話截圖最早出現在推特上，事後被轉至網路論壇，最終被烏克蘭聯合國代表基斯提亞於聯合國的會議上唸出，認為該則對話的真偽有待商榷。

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