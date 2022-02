快訊／烏俄談判剛結束！基輔市中心傳「巨大爆炸聲」城市警笛狂響

記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯和烏克蘭在白俄羅斯的談判剛結束,烏克蘭首都基輔於台灣時間3月1日凌晨0時40分許傳出巨大的爆炸聲,城市的警笛聲也瘋狂響起。

據《CNN》報導,基輔市中心於台灣時間3月1日凌晨0時40分許傳出巨大的爆炸聲,隨即整座城市的警笛聲狂響;報導指出,此次的爆炸聲為今天最大的爆炸聲。

荷蘭媒體《BNO News》同時報導,基輔傳出巨大爆炸;俄羅斯空襲基輔北部的雷達通信軍事中心後,布羅瓦里市的市長受傷。

據悉,俄羅斯國防部於台灣時間2月28日曾表示,平民都應該離開基輔。

【02:10更新】

據《BCC》報導,基輔傳出空襲警報後,居民結束宵禁休息一天後返回地下避難所。另外,位於基輔的記者表示,他在基輔撰寫報導的根據地感受到導彈巨大的火力,且屋內的窗戶都在震動,「戰鬥離烏克蘭首都越來越近」。

Russian forces launch an attack on Kyiv soon after the Ukraine-Russia negotiations are over. pic.twitter.com/8u4EYP8pkQ