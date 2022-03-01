疫情高壓生活出動全家人健康守護神！「韓國發酵紅蔘益生菌」　雙效複合防護力UP

▲受疫情影響，民眾健康意識高漲，能調整體質的益生菌成為眾人新寵，來自韓國的發酵紅蔘益生菌也因為雙效複合特色，讓民眾吃了更安心。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎變種病毒來襲，每天新聞中出現的確診數字提醒著眾人還不到放鬆的時刻，仍然必須隨時注意維護身體健康，後疫情時代，你開始選擇吃保健食品增強健康力了嗎？疫情也讓家中主要照護者思考，該如何給長輩和孩子更完善的保健防護；還有天天打拚工作、忙到三餐營養難均衡的家中支柱，好想為疲累的自己迅速補充能量……這些情況都是台灣民眾的日常，身處疫情時代又面臨高齡化社會壓力，大家追求健康的風氣漸盛，據Engagement Lab於2021年7月發表疫情對消費行為的影響，報告中指出台灣人對於健康保健品的消費預算，將增加43.8%；凱度Health Plus+ 2021年分享調查報告結果，有90%的消費者認為，如疫情趨緩或可施打疫苗，仍會維持現有保健食品的購買或食用，皆能看出民眾對於保健食品需求的提升。

然而從一般消費者常食用的綜合維他命，到專攻單一功能的保健食品，種類選擇繁多，其實老中青三代多數人都有感的健康需求不外乎是，加強身體防護力、提振精神和消除疲勞；尤其壯年族群白天工作，晚上下班還要照顧父母與小孩，不僅體力負荷大，更有著不能生病倒下的壓力；這也符合2021年8月關鍵評論網數據中心統計資料，據調查，台灣民眾針對保健食品最重視的功效第一名為「增強身體防護力」；對於抗疲勞的保健食品需求則以30～39歲最多，男性需求又略高於女性。統計資料還說明，在少子化影響之下，高齡族群對於能增強身體防護力的保健需求隨年齡增加。不論是一家之主還是銀髮族，都希望給家人更好的照顧、不讓愛的人操心，身體健康有活力就是必備條件，不少人選擇補充營養品來達到效果，但又怕一天內吃下過多種保健食品會為身體帶來負擔，因此能輕鬆搞定營養補給的多功效複方保健品成為大熱趨勢。

▲民眾追求多功效複方的保健食品，無需吃多就能給全家大小一整天滿滿活力。（圖／品牌提供）

上班族不想工作時老是昏沉沒精神、長輩們想擺脫疲倦不適狀態，還希望能隨時品嚐愛吃的美食，這些都需要擁有腸道健康，依照衛福部食藥署說法，人體腸道內菌相之消長與抵抗力息息相關，因此，益生菌扮演著關鍵角色。益生菌包含了多種微生物，其中乳酸菌具備「一般公認安全（Generally Recognized as Safe，GRAS）」的特點，臨床研究也指出其具有許多健康功效，如胃腸功能改善、免疫調節、輔助調整過敏體質等，帶動益生菌保健產品熱潮，像是來自韓國鍾根堂生物製藥的Youguth發酵紅蔘益生菌，為益生菌＋紅蔘（即高麗蔘）之雙效複合產品，主打能幫助維持消化道機能、改變細菌叢生態、調節生理機能，並且滋補強身、增強體力，使精神旺盛；能給予在2021年8月關鍵評論網數據中心統計資料中多種保健品需求功效，例如民眾最想要的第1名增強防護力、第4名腸胃功能改善和第5名抗疲勞。

▲益生菌＋紅蔘雙效複合的Youguth發酵紅蔘益生菌，主打能讓消費者滋補強身、增強體力、維持消化道機能。（圖／記者周宸亘攝）

有別於市面上益生菌大多侷限於單一功能，由韓國鍾根堂製藥生產的Youguth發酵紅蔘益生菌，使用專利菌種鼠李糖乳桿菌Lactobacillus rhamnosus LDTM7511，可增強體力，同時含有能幫助維持消化道健康的嗜熱鏈球菌、乳酸雙歧桿菌、嗜酸乳桿菌和比菲徳氏B菌等，產品共含有7種益生菌以及3種益菌生Prebiotics（果寡糖、低聚半乳糖、木糖醇），提供益生菌極佳的生長環境；腸道酸性環境容易破壞益菌的活性，挑選益生菌產品不只要看菌數，益生菌進入腸道後的存活率更是關鍵。鍾根堂製藥表示，Youguth發酵紅蔘益生菌採用專利菌種包覆技術Proline，能保護益生菌不受胃酸破壞，且產品富含100億益生菌，建議一天食用一包即可補充一日所需。並且採用與韓國高麗蔘知名品牌同等級的發酵過6年根紅蔘，營養成分完整，品牌強調吸收率是一般高麗蔘的1.6倍，能有效幫助調節生理機能、提神補氣。

▲擁有益生菌、益菌生並有專利菌種包覆技術的Youguth發酵紅蔘益生菌，有助於加強打造良好的腸道環境。（圖／品牌提供）

▲Youguth發酵紅蔘益生菌選用發酵過6年根紅蔘，據鍾根堂生物製藥研究比一般紅蔘吸收力更強。（圖／品牌提供）

有別於多數人蔘保健食品的苦味，韓國專利技術讓Youguth發酵紅蔘益生菌的苦味變淡，適合大多數人的口味；而且撕開即食，無須加入水中，食用相當方便，不論是下班後聚餐到很晚，隔天上班宿醉精神差；早上吃一包Youguth發酵紅蔘益生菌補充體力，也替大吃大喝後的腸胃做體內環保；或是全家人出門上班上課之前，在家先吃一包，作為日常保健開啟活力滿滿的一天。

▲來自韓國的Youguth發酵紅蔘益生菌，以韓國專利技術讓人蔘苦味變淡，不須配水直接吃非常方便。（圖／記者周宸亘攝）

一日份的粉末條狀包裝也很適合隨身攜帶外出，工作忙碌的同時就可拿出迅速服用，補充體力、提升專注力，除了不讓壓力和飲食不正常的生活方式造成腸胃不適，成分天然無香料、無砂糖、無反式脂肪，更是減去不必要的負擔，成為符合現代人需求、全家大小都適合食用的健康營養補給品。

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