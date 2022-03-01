潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

▲斜槓媽咪潔哥騎乘宏佳騰智慧電車Ai-4 Ever，外型輕巧加上CROXERA Q智慧儀表導航，讓她覺得非常方便（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者邱筱茜／採訪報導

斜槓媽咪潔哥，2020年8月生下女兒fafa，除了每天照顧小孩，還要賺取家用跑通告，近來換了一台智慧電車代步後，讓她感到非常方便省時，更親自騎乘跟大家分享自己一天的生活日常。

潔哥表示，以前在接活動跟趕通告的時候，非常狼狽，換了宏佳騰智慧電車Ai-4 Ever後，除了外觀時尚，整個車身非常輕巧。

▲智慧電車Ai-4 Ever更輕巧好駕馭。（圖／記者楊詩益攝）

她表示，自己身高只有153公分，宏佳騰智慧電車坐高只有73公分，「我坐上去的時候，整個腳都可以很平穩踩到地上，在騎乘的過程中也很有安全感，那對女生來講非常好駕馭。」

另外，她提到「最貼心的地方就是CROXERA Q智慧儀表，生完小孩之後視力變得非常差，有了智慧儀表，除了字體放大，上頭時速、電量看起來都很清楚，加上設計是直式的設計，就跟我們滑手機一樣，視覺上覺得很直觀，非常棒，導航也相當方便，只要下載APP輸入地址，就能透過藍牙連結到智慧儀表，還可以知道道路限速，讓人騎起來很安心。」

低電量的時候有Ai ASSISTANT智慧助理，尋找離你最近的換電站地點，有了智慧儀表，不怕迷路、不怕找不到換電站，這項功能設計讓潔哥大讚「非常貼心、超實用」，加上車型外觀設計是來自榮獲三金工業設計獎的謝榮雅大師，型隨機能的外型設計，騎在路上，絕對是大家注目的焦點。

▲▼CROXERA Q智慧儀表透過手機藍牙連結APP，輸入地址就能導航到目的地。（圖／記者楊詩益攝）

潔哥現場示範，騎乘宏佳騰Ai-4 Ever到量販店買女兒Fafa尿布，輸入地址前往目的地，前面的置物架大小能放胖胖瓶的水，另外還有掛鉤設計，後面的置物箱也能放下一整包尿布。

她表示，「自從當了媽媽之後，每天照顧Fafa，就搞得自己手忙腳亂，像是要去市場買東西，然後要跑銀行，甚至於還要跑通告，接活動來賺取家用，因為要省時方便，決定要換一台智慧電車代步，但要兼顧好駕馭、好實用、好聰明，還要好美型，也讓我做足了功課，以前覺得機車只是一個代步工具，但自從有了Ai-4 Ever之後，讓我享受了騎著它出門的歡樂小時光。」

▲▼前面的置杯架大小能放胖胖瓶的水，另外還有掛鉤設計。（圖／記者楊詩益攝）

目前搭配雙北舊換新補助及振興券加碼搭配振興券，購買Ai-4 Ever 最低只要36,680元，指定銀行信用卡還可享30期零利率，再送特力屋禮券，一個月不到2,000元的價格即可擁有，潔哥表示，「人家說婚前要試婚，買車一定要試車，3/1～3/8到宏佳騰試乘，還有送你限時限量好禮」，她開玩笑說，「誰說當媽之後就一定會變成黃臉婆呢？」

宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever

https://bit.ly/3JXbPS5