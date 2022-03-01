　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

▲斜槓媽咪潔哥騎乘宏佳騰智慧電車Ai-4 Ever，外型輕巧加上CROXERA Q智慧儀表導航，讓她覺得非常方便（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者邱筱茜／採訪報導

斜槓媽咪潔哥，2020年8月生下女兒fafa，除了每天照顧小孩，還要賺取家用跑通告，近來換了一台智慧電車代步後，讓她感到非常方便省時，更親自騎乘跟大家分享自己一天的生活日常。

潔哥表示，以前在接活動跟趕通告的時候，非常狼狽，換了宏佳騰智慧電車Ai-4 Ever後，除了外觀時尚，整個車身非常輕巧。

▲潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲智慧電車Ai-4 Ever更輕巧好駕馭。（圖／記者楊詩益攝）

她表示，自己身高只有153公分，宏佳騰智慧電車坐高只有73公分，「我坐上去的時候，整個腳都可以很平穩踩到地上，在騎乘的過程中也很有安全感，那對女生來講非常好駕馭。」

另外，她提到「最貼心的地方就是CROXERA Q智慧儀表，生完小孩之後視力變得非常差，有了智慧儀表，除了字體放大，上頭時速、電量看起來都很清楚，加上設計是直式的設計，就跟我們滑手機一樣，視覺上覺得很直觀，非常棒，導航也相當方便，只要下載APP輸入地址，就能透過藍牙連結到智慧儀表，還可以知道道路限速，讓人騎起來很安心。」

低電量的時候有Ai ASSISTANT智慧助理，尋找離你最近的換電站地點，有了智慧儀表，不怕迷路、不怕找不到換電站，這項功能設計讓潔哥大讚「非常貼心、超實用」，加上車型外觀設計是來自榮獲三金工業設計獎的謝榮雅大師，型隨機能的外型設計，騎在路上，絕對是大家注目的焦點。

▲潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼CROXERA Q智慧儀表透過手機藍牙連結APP，輸入地址就能導航到目的地。（圖／記者楊詩益攝）

▲潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

潔哥現場示範，騎乘宏佳騰Ai-4 Ever到量販店買女兒Fafa尿布，輸入地址前往目的地，前面的置物架大小能放胖胖瓶的水，另外還有掛鉤設計，後面的置物箱也能放下一整包尿布。

她表示，「自從當了媽媽之後，每天照顧Fafa，就搞得自己手忙腳亂，像是要去市場買東西，然後要跑銀行，甚至於還要跑通告，接活動來賺取家用，因為要省時方便，決定要換一台智慧電車代步，但要兼顧好駕馭、好實用、好聰明，還要好美型，也讓我做足了功課，以前覺得機車只是一個代步工具，但自從有了Ai-4 Ever之後，讓我享受了騎著它出門的歡樂小時光。」

▲潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼前面的置杯架大小能放胖胖瓶的水，另外還有掛鉤設計。（圖／記者楊詩益攝）

▲潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

目前搭配雙北舊換新補助及振興券加碼搭配振興券，購買Ai-4 Ever 最低只要36,680元，指定銀行信用卡還可享30期零利率，再送特力屋禮券，一個月不到2,000元的價格即可擁有，潔哥表示，「人家說婚前要試婚，買車一定要試車，3/1～3/8到宏佳騰試乘，還有送你限時限量好禮」，她開玩笑說，「誰說當媽之後就一定會變成黃臉婆呢？」

宏佳騰智慧電車 Ai-4 Ever
https://bit.ly/3JXbPS5

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
二戰後首見！　芬蘭宣布「軍援烏克蘭」
三立老總派人到南非動物園見一幕傻眼　決定告辣媽主播
被俘俄軍打電話給爸　1句話讓台大教授笑出來
烏克蘭慘了！俄軍「綿延64公里」　美官員憂：還未到最壞時刻
烏克蘭總統頒新法　外國人「幫打俄軍」可免簽入境
烏駐美大使控：俄投「炸彈之父」！　造成嚴重破壞
與馬克宏通話　普丁拋三大條件「可解決烏克蘭危機」
俄軍1舉動台大醫看傻　「只有普丁和他周圍的人想打」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

59980元！宏佳騰「綠牌電動機車」登場　30期零利率再送3好禮

支持台南市環保綠能政策　國內知名光電業者捐贈智慧電車　

「後疫情」讓2輪市場退燒？去年破百萬難再現、電動機車稍回穩

快收下！超商「咖啡、私品茶第2杯5折」限時喝　還有拿鐵買1送1

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

疫情高壓生活出動全家人健康守護神！「韓國發酵紅蔘益生菌」　雙效複合防護力UP

韓國家常菜變飯糰了！超商搶吃「雪蟹蟹膏、辣炒豬肉」大飯糰

一個人就能吃！超商最新單人羊肉爐、麻辣鍋　超夯泰式泡麵2件65元

超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

超商獨家！4款「史努比環保杯」粗細吸管通通有　胖虎存錢筒送金幣

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

快收下！超商「咖啡、私品茶第2杯5折」限時喝　還有拿鐵買1送1

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

疫情高壓生活出動全家人健康守護神！「韓國發酵紅蔘益生菌」　雙效複合防護力UP

韓國家常菜變飯糰了！超商搶吃「雪蟹蟹膏、辣炒豬肉」大飯糰

一個人就能吃！超商最新單人羊肉爐、麻辣鍋　超夯泰式泡麵2件65元

超前部屬白色情人節！city’super獨家引進　滿額送巧克力爆米花

超商獨家！4款「史努比環保杯」粗細吸管通通有　胖虎存錢筒送金幣

逾10萬幸運兒中獎！台北「熊好券」抽第3波　今天就能用到3月底

米蘭時裝周／BV新創意總監首秀！「牛仔褲配背心」開場　柔軟枕頭包曝光

白宮表態無須提高核武警戒等級！美官員曝普丁「動用核部隊」意圖

汪建民欠債完全消失！「正妹金主」身分被起底…1舉動嚇壞各界

峮峮曝「東區妹仔」私下溫柔一面　KID喜訊藏不住...話語都在暗示

六月送明金成棺木上車曝遺憾　遺孀Patty2周內瘦回產前體重

迪士尼也加入制裁！　暫停在俄羅斯上映電影

俄羅斯疑投「真空彈」影片曝　國際公約都禁用！還丟集束炸彈

醫師畫家郭宗正水彩創作展　人物真情流露好評連連

歐洲籃球聯賽加入抵制　3支俄羅斯球隊全數停權

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

消費熱門新聞

「IG男友」必備心機小道具

雪蟹蟹膏、辣炒豬肉變身三角飯糰了

二寶爸走出低谷　外送是人生支柱

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

超商連3天衛生紙下殺3.6折、拿鐵買1送1

超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

2大超商推「咖啡訂閱制」了！

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週！

搶喝買1送1！超商228咖啡優惠懶人包

1人爽吃！超商單人羊肉爐、麻辣鍋

智慧電車輕巧方便　潔哥愛不釋手

「韓國發酵紅蔘益生菌」防護力UP

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

超商連8天拿鐵買1送1、美式第2杯5價喝

更多熱門

相關新聞

國旅券快到期　還有140萬人沒用

國旅券快到期　還有140萬人沒用

交通部觀光局去年推出一千元的國旅券，共240萬份，使用期限至今年4月30日，不過目前仍有6成國旅券未使用，約140萬份未使用，各旅遊業者紛紛推出相關優惠，如主題樂園千元大享包套票、觀巴協會滿千送2百等，只要在期限內使用國旅券，就可參加抽獎，獎品包括旅館及民宿住宿券，將於3月2日及5月2日抽獎。

電動機車補助「最高省27300元」

電動機車補助「最高省27300元」

高接梨穗凍傷2.6公頃　花蓮提報災害現金補助

高接梨穗凍傷2.6公頃　花蓮提報災害現金補助

即／大學教授涉詐百萬　檢調10路搜索

即／大學教授涉詐百萬　檢調10路搜索

電動機車補助未公布民眾不敢買車

電動機車補助未公布民眾不敢買車

關鍵字：

宏佳騰電動機車Ai-4 Ever潔哥補助

讀者迴響

熱門新聞

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

陸外交部：台灣不關日本的事

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

不斷更新／俄烏談判結束！　烏克蘭正式申請入歐盟

小鐘同居女友「外型像大S」飄仙氣　外景5天返家錯愕

俄國陣亡士兵「最後對話」曝光　網看完淚崩

俄烏談判結果出爐

俄反擊「外資禁賣股」！存股族哭慘：金融股完了

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面