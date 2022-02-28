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烏克蘭網球天使「捐比賽獎金給軍方」！一封信致祖國：內心在淌血

斯維托莉娜外型美麗，對於祖國烏克蘭飽受戰火摧殘很痛心。（翻攝Elina Svitolina IG）

圖文／鏡週刊

俄羅斯入侵烏克蘭，最痛苦的莫過於平民老百姓。27歲烏克蘭網球女將斯維托莉娜（Elina Svitolina）在祖國遭摧殘後連日於社群網站發文，除表達痛心與害怕，也請求各界聲援她的家園。她今（28日）在IG寫下「給祖國的一封信」，內文提到她的心在淌血，也承諾會捐出比賽獎金，以支持烏克蘭軍隊和人道主義救援。

目前人在墨西哥蒙特雷備賽的斯維托莉娜今在IG發出「給祖國的一封信」，她有感而發寫下：「致我的祖國，雖然現在我離你很遙遠，看不到我所愛的人、我的人民，但我的內心從未感受到如此溫暖，充滿你的靈魂。」

她接著說：「很難表達你有多麼特別，對我而言，你是堅強、美麗且獨一無二的，你給了我一切，我珍惜你的所有：你的文化、教育、土地、海洋、城市，還有你的人民，我的人民。」

斯維托莉娜去年在東京奧運獲得女單銅牌，為烏克蘭爭光。（翻攝Elina Svitolina IG）

斯維托莉娜向烏克蘭人民喊話：「我每天都為你們擔心，我很傷心，我淚流不止，內心不斷在淌血，但是我很自豪。看看我們的同伴，我們的父親、母親、兄弟、姊妹、孩子，他們是如此勇敢且堅強，正在為保衛你們而戰，他們都是英雄。」

斯維托莉娜承諾，她將捐出下一場比賽的獎金，以支持烏克蘭軍隊和人道主義救援。她說：「烏克蘭，你讓我們團結在一起，是我們身份的認同，你是我們的過去和未來，我們是烏克蘭。」「願這個世界能看見，幫助我們一起努力保護你」。最後她署名：「Elina Svitolina，驕傲的烏克蘭人」。

斯維托莉娜目前女單世界排名第15名，最高排名曾是世界第3，曾獲得年終賽冠軍，她在去年與法國男網名將蒙菲爾斯（Gael Monfils）結婚，之後更在東京奧運獲得女子單打銅牌，為烏克蘭爭光。

 
 
 
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