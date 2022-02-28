變性女用自己精子得2女！法院判「非父非母」：駁回法律認領提訴

▲日本一名變性女用自己精子得女，不料卻無法進行法律認領手續。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社東京28日綜合外電報導

日本一名從男性進行性別重置的女性，使用自己過去冷凍精子讓女伴生下兩個女兒，但因無法進行法律認領手續提訴。東京家事法庭法官今天駁回，理由是現行法律制度找不到根據。

日本放送協會（NHK）報導，這名接受性別重置手術的女性是40多歲上班族，利用自己過去冷凍保存的精子讓女性伴侶生下3歲跟1歲的女兒。

這名女性的女性伴侶因為是生產人，法律上承認女伴是孩子的母親，但提供精子的女性向地方政府提出認領孩子的申請書未被受理，所以訴請承認法律上親子關係。

▲法院以現行法律制度找不到根據為由，駁回女子提訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

東京家事法庭法官小河原寧說，「雖然具血緣上的親子關係，但未必就等同於具法律上親子關係」；因為當事人變更性別，所以不是「父親」，由於不是懷孕及產下孩子的人，所以也不是「母親」。

因此，法官認為，找不到現行法律制度承認具法律上親子關係的根據，駁回當事人提訴。

這名女性面對判決時說，不被承認親子關係非常令人悲傷且遺憾，「明明是生物學上的親子卻不受法律認可，深感制度追不上現實情況」。

這名女性說，像他們這種撫養小孩的同性家庭普遍存在，她不會放棄，希望能把這個社會變成讓孩子們更容易生活的社會。

這名女性的律師表示，這是不當判決，接下來將上訴高等法院甚至是最高法院。

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