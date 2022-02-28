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快訊／俄媒：俄烏代表團談判已經開始了！

記者趙蔡州／綜合報導

根據《俄羅斯衛星通訊社》最新消息，俄羅斯和烏克蘭代表團之間的談判已經在白俄羅斯正式開始。

俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）稍早表示，俄方有意在與烏克蘭的談判中達成一項符合雙方利益的協議。

▲▼烏克蘭與俄羅斯在白俄羅斯舉行會談。（圖／路透）

▲烏克蘭與俄羅斯在白俄羅斯舉行會談。（圖／路透）

在烏俄談判前，澤倫斯基曾在公開談話中，說「我們呼籲歐盟立刻通過新的特別程序，讓烏克蘭加入歐盟。我們的目標是與所有歐洲合作夥伴一起，最重要的是，我們必須平等共處。我相信這是公平，而且有可能的」。

▲俄烏兩國代表於白俄羅斯談判。（圖／AP）

▲俄烏兩國代表於白俄羅斯談判。（圖／AP）

▲▼ 白俄羅斯外交部公開烏俄會談場地的照片。（圖／翻攝自Telegram）

▲白俄羅斯外交部公開烏俄會談場地的照片。（圖／翻攝自Telegram）

另據CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基並不在代表團之中。依據聲明，代表團成員為烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）、總統辦公室主任顧問阿列斯托維奇（Mykhailo Podoliak）及外交部副部長托奇斯基（Mykola Tochytskyi）等人。

▲▼烏克蘭與俄羅斯在白俄羅斯舉行會談。（圖／路透）

▲烏克蘭與俄羅斯各派代表出席會談。（圖／路透）

俄羅斯原先屬意在白俄羅斯首都明斯克進行談判，遭到烏方拒絕，烏克蘭也提出在波蘭華沙或匈牙利布達佩斯等地談判，由於這兩處皆為北約成員國境內，遭到俄羅斯斷然拒絕。最終，根據俄總統新聞秘書佩斯科夫透露，在戈梅利談判是烏方選的。

 

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