烏男童堅強逃難！哽咽泣訴「爸爸要變賣家當上戰場」　鼻酸畫面曝

Kyiv resident Mark Goncharuk, fleeing with others in a van toward the Ukrainian border, fights back tears as he talks about how his father stayed behind to help support the fight against the Russians pic.twitter.com/1PfiFv4U60 — Reuters (@Reuters) February 27, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

在俄羅斯攻烏後，烏克蘭當局下令所有適齡男子必須留在國內，以應對俄軍的大舉入侵。不少婦女和兒童不得不離開丈夫和父親，逃到鄰國避難，無數的烏克蘭家庭骨肉分離。最近網上有影片流出，一名烏克蘭男童在聊到祖國被侵入，父親被迫留守基輔，且隨時可能會參戰時，忍不住流下淚水，讓不少人心疼不已。

▲貢查魯克在聊到祖國被侵入，父親可能參戰時，忍不住流下了淚水。（圖／翻攝自推特）

據外媒報導，烏克蘭男童貢查魯克（Mark Goncharuk）在徒步逃難的路途中被好心人士幫助，讓他乘搭順風車一起到烏克蘭邊境。從影片可見，搭上車的貢查魯克哽咽表示，「我們把爸爸留在了基輔，他會變賣家當來幫助我們的英雄、我們的軍隊，他甚至還可能會上戰場。」

貢查魯克還指出，他和家人在決定逃亡後走了3個小時，「我原本以為我們需要走上2、3天，但還好我們遇到了你，你幫助了我們」。影片最後可見，在烏克蘭邊境等待逃亡的車隊已大排長龍。CNN之前曾報導，如今人們至少要等上60多個小時，或步行50公里，才有機會離開烏克蘭。

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