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網紅軍人中斷更新被傳「已戰死」　他怕女兒哭秒現身：忙著打俄軍

@alexhook2303 # # #Топ #Рек #украинатикток #славаукраїні #Армия #ООС #война оригинальный звук - Ірина Грейцаровська

記者葉睿涵／編譯

活躍於社交媒體的烏克蘭軍人胡克（Alex Hook）在烏俄開戰後，已經5天沒有在網上更新動態，引發粉絲擔憂，他是否已在烏俄戰爭中戰亡。為了讓遠在千里之外的女兒放心，胡克28日在TikTok上傳新影片，向家人報平安，並證實自己還活著，且還在頑強地和俄羅斯交戰。

據澳洲ABC報導，胡克是一名非常活躍於TikTok的烏克蘭士兵。由於他因為從軍常年不在家，因此他每天都會在網上分享他身穿迷彩軍服，跟隨流行歌曲跳舞的片段，好讓家中的小女兒可以「睹影片思人」。

▲▼烏克蘭一名軍人在TikTok消失5天後被謠傳已戰死，他28日上傳新影片稱，「我還活著，還在為烏克蘭而戰」。（圖／翻攝自TikTok／alexhook2303）

▲胡克在TikTok消失5天後被謠傳已戰死，他28日上傳新影片稱，「我還活著，還在為烏克蘭而戰」。（圖／翻攝自TikTok／alexhook2303）

去年，他在TikTok上傳了一段和女兒合唱韓國女團Blackpink的《How You Like That》後，瞬間在網路走紅，也吸引了不少粉絲追蹤他的帳號。然而，在烏俄危機升級後，胡克的TikTok帳號就再也沒有了新的影片，甚至還有消息聲稱，胡克已於23日在頓巴斯地區（Donbass）戰亡，不少粉絲也紛紛在網上為他默哀。

為了破除謠言並向家人報平安，胡克在台灣時間下午3點上傳了一段非常短的新影片，告訴女兒「我還活著，我們正為烏克蘭而戰，榮耀歸於烏克蘭」，然後就匆忙地回到戰場去了。許多粉絲在看到影片後高興地表示，「真高興你還活著」、「為你祈禱」、「我真替你的女兒為你感到光榮和高興」。

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