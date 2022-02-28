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塞爆了！「烏克蘭-波蘭」過境要排30小時　美國大使館籲公民快撤

▲▼烏克蘭首都基輔一條連外高速公路25日嚴重阻塞。（圖／路透）

▲美國駐基輔大使館稱，通過烏克蘭與波蘭邊境可能要排隊超過30小時。圖為基輔一條連外高速公路25日嚴重阻塞。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國駐基輔大使館敦促滯留的美國公民盡快離開烏克蘭，由於進入波蘭、摩爾多瓦的主要邊境檢查站「交通嚴重阻塞」，部分情況下，等待時間可能超過30個小時，建議美國人可以轉往入境匈牙利、羅馬尼亞與斯洛伐克。大使館稱，鄰國地方當局已準備好收容難民，避難中心備有食物、衣物與臨時住所。

▲▼烏克蘭西部利維夫州通往波蘭邊境站點的道路上嚴重塞車。（圖／路透）

▲烏克蘭西部利維夫州通往波蘭邊境站點的路上27日出現大塞車。（圖／路透）

根據美國CNN報導，美國駐基輔大使館27日表示，烏克蘭全境安全局勢持續不穩，許多城市都有熱戰，隨著俄羅斯在未事先警告的情況下繼續發動軍事襲擊，情況可能再惡化。大使館警告，在烏克蘭的美國公民在安全情況下，盡速搭乘可利用的私人交通工具撤離，但由於道路可能壅塞、易受戰事影響或橋梁等基礎設施被毀，「對部分人而言，就地避難可能仍是最佳之選。」

美大使館更指出，由於進入波蘭與摩爾多瓦的邊境通道受到「嚴重阻塞」，部分狀況下，等待過境的時間超過了30個小時，且邊境局勢變化迅速，等待時間可能隨時會無預警延長，建議美國公民在可能的情況下轉往入境匈牙利、羅馬尼亞與斯洛伐克。

▲▼從烏克蘭入境波蘭的民眾等待波蘭當局派遣接駁巴士，將他們載往避難中心。（圖／路透）

▲從烏克蘭入境波蘭的民眾等待波蘭當局派遣接駁巴士，將他們載往避難中心。（圖／路透）

據烏克蘭西部主要城市利維夫（Lviv）當局官員稱，數十萬烏克蘭人和其他國籍的難民正試圖從各個過境點逃離烏克蘭。聯合國難民署27日數據顯示，自24日俄羅斯發動入侵以來，已有近40萬烏克蘭難民逃離家園。

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