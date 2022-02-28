快訊／俄軍攻佔「歐洲最大核電廠」！烏克蘭又1核電廠淪陷

記者王佩翊／編譯

烏克蘭又有核電廠淪陷！俄羅斯軍方稍早宣布，目前已經掌控烏克蘭札波羅結核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Station），該核電廠為歐洲最大核電廠。俄方稱，俄軍已經全面駐守並控制核電廠與周遭區域。

根據《國際文傳電訊社》報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（ Игорь Конашенков）28日在記者會上表示，俄軍已經全面掌握札波羅結核電廠。他強調，「核電廠人員將繼續在正常模式下維護設施並控制輻射值。」而他也提到，目前核電廠輻射值一切正常。

另一方面，俄羅斯軍隊早前攻佔了車諾比核電廠，當時烏克蘭國會曾於不久後發表聲明稱，在俄軍控制車諾比後，有多個地區的輻射值超標，但卻遭到俄羅斯國防部否認。

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