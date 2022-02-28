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安倍談俄烏提「美日共享核武」！遭日相岸田打臉：堅持非核3原則

▲▼安倍晉三,岸田文雄。（圖／路透）

▲安倍晉三（左）談到俄烏衝突時，認為核武共享也應該在考慮選項內，遭到岸田文雄（右）嚴正反對。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三日前在電視節目中談到俄羅斯揮兵入侵烏克蘭的議題時，意外提到與美國「核共享」的概念，同時也認為這在日本不應該被視為禁忌。不過日本首相岸田文雄28日在參議院預算委員會上，直接對此發言表示否定態度。他強調，日本將堅持「非核3原則」。

根據《朝日新聞》報導，作為曾經與俄羅斯總統普丁會面高達27次的日本前首相安倍晉三，27日受邀參加電視節目並談到俄烏衝突。他提到，普丁曾多次私下跟他抱怨「北約不遵守約定」，明明說好不會持續擴大，但卻在波蘭部署導彈，而俄羅斯會出兵攻打烏克蘭，也只是因為普丁想要保護俄羅斯而已。

他甚至在節目中提到，日本目前雖然主張「非核3原則」，也就是所謂的「不擁有、不生產、不引進核武」，但如今討論到世界安全時，不應該再將核武視為禁忌，儘管實現無核化的目標很重要，但是現實中要如何保護國民的生命安全，也需要慎重考慮。

安倍因此提到「核共享」的概念，所謂的核共享意旨核武持有國與非核武持有國的共同政策，以日美同盟舉例，讓美國長期部署核武器在日本，一旦日本有事時，就可以發動核武，並由美國協助合作。

首相岸田文雄28日出席參議院預算委員會時，被立憲民主黨議員的田島麻衣子問到有關安倍的發言。岸田文雄則回應，日本堅持「非核3原則」，否定安倍晉三所提及的「核共享」的可能性。

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