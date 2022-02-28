俄裝甲部隊慘被當街殲滅！士兵撇被摧毀軍車狂逃　慘烈畫面曝光

And this is the road between Bucha and Irpin.

Part of my usual bike route in the Kyiv region.

Today it is a Russian Death Valley. pic.twitter.com/qR79LZOcJM — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 27, 2022

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯在烏克蘭時間27日攻入基輔的郊區布察（Bucha），不料整個裝甲部隊卻慘遭烏軍殲滅，數十輛軍用車輛被全部炸毀，場面相當慘烈。

據美聯社報導，烏俄雙方27日在布察的Vokzal'na街爆發衝突，一支俄羅斯裝甲部隊遭烏軍伏擊後，兩軍當街交火，結果俄羅斯軍隊慘被烏軍以標槍飛彈等反坦克武器殲滅，俄軍部隊的所有軍車被炸毀，俄國士兵倉皇而逃。

▲俄軍在布察被打跑後，街道佈滿了他們遺留下來的軍車，不過這些車輛都已被摧毀。（圖／翻攝自推特）

從網上流出的影片可見，俄軍在這場衝突後損失慘重，街上除了佈滿爆炸遺留下來的炸彈彈殼外，處處還可見到被俄軍遺棄的軍用車輛，這些裝甲車和卡車還冒著黑灰色的濃煙，可見當時的戰事相當激烈。

報導稱，俄羅斯軍隊目前正從多個方向進逼烏克蘭首都基輔，第二大城哈爾科夫也頻爆巷戰，不過烏軍的頑強抵抗延緩了俄羅斯的入侵，也讓俄軍措手不及。

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