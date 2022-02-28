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烏「擊潰4500人」擋下俄軍攻勢！2戰爭神器曝　便攜好用台灣也搶買

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫，疑似是俄軍的屍體被皚皚白雪所覆蓋，旁邊是一輛被摧毀的俄羅斯軍用軍用多管火箭發射車。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭在俄軍入烏後，勇敢地發起頑強抵抗，並成功擋住俄軍的攻勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍方在當地27日宣布，截至晚間6時，俄羅斯已損失4500名俄軍，還有150輛坦克、超過700輛裝甲車、2艘艦艇被摧毀，而被擊落的軍機和直升機多達40架。在這場戰役中，美國為烏克蘭提供的武器發揮了極大作用，幫助烏克蘭頑強地擋住了俄軍猛烈的攻勢，而這2大「神器」分別為FGM-148標槍飛彈（FGM-148 Javelin）和FIM-92刺針便攜式防空飛彈（FIM-92 Stinger）。

▲▼FGM-148標槍飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲FGM-148是野地作戰和巷戰的最佳利器。（示意圖／達志影像／美聯社）

在俄羅斯加強集結、烏克蘭向國際請求軍援後，美國就運交了多架FGM-148標槍飛彈，協助烏克蘭抵抗俄國裝甲部隊入侵。美國德州儀器和馬丁公司自1989年開始合作研製的FGM-148標槍飛彈，是一種單兵反戰車飛彈，標槍飛彈全系統重達22.3公斤，採2人一組模式操作，有效射程可達75至2500公尺。

標槍飛彈是一種「射前鎖定、射後不理」的飛彈，它除了可對裝甲車輛採用頂部攻擊的飛行模式，也可以用直接攻擊模式攻擊建築物、防禦陣地，或低飛的直升機。此外，FGM-148標槍飛彈的紅外線成像導引，也可以讓火箭引擎從發射器中彈出一段距離後再點燃，好讓射手在發射後就可以立刻隱蔽起來。資料顯示，目前烏克蘭軍隊配備100套標槍飛彈發射器與500枚飛彈，而美國也曾軍售這款武器，供台灣對抗共軍入侵。

▲▼FIM-92刺針。（圖／翻攝自1001FreeDownloads圖庫）

▲FIM-92刺針便攜好用，威力也很強大。（示意圖／翻攝自1001FreeDownloads圖庫）

烏克蘭的另一個神器為FIM-92「刺針」。這是一款由美國雷神公司研發的肩射式防空飛彈，全套重量僅15公斤，採用紅外線導引熱追蹤以及紫外線物體追蹤技術，有效射程為4800公尺、極速每秒可達748.64公尺。

FIM-92「刺針」的威力十分強大，操作也很便捷，即使獨自一人，也可以迅速、有力地發射FIM-92「刺針」並迅速脫離現場，即使是台灣國軍，也十分喜歡向美方採購相關武器。自1996年服役以來，FIM-92「刺針」曾在伊拉克戰場擊殺多輛坦克，是備受實戰驗證並深受使用者歡迎的殺手鐧，而數據也顯示，目前已有270架飛機和直升機被FIM-92刺針便攜式防空飛彈擊落。

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