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烏俄談判將展開！CNN斷言「難有結果」：普丁1情況才可能休戰

▲▼俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基。（圖左／路透／圖右／達志影像／美聯社）

▲烏俄即將展開談判，但CNN卻認為談判恐怕難有結果。（圖左／路透／圖右／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯與烏克蘭已同意，兩國代表團將在當地時間28日早上，於白俄羅斯邊境進行無先決條件談判。儘管如此，烏克蘭境內至今仍在遭受來自俄軍及其盟友白俄的砲火攻擊，讓談判與戰爭的走向不明。CNN認為，本次談判恐怕難以產生結果，除非俄軍的戰況不利，那普丁才有可能考慮休戰。

CNN強調，烏俄本次的談判並不是烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁之間的峰會；相反，這是雙方代表團之間的一次談判，因此「安全」成為了頭等大事。儘管白俄總統盧卡申科已向澤倫斯基承諾，白俄將確保烏克蘭代表團在訪問期間的安全，且白俄境內的所有飛機、直升機和飛彈，都會在談判期間一直停留在地面，但CNN質疑，白俄的保證是否真的可信。

去年，盧卡申科的政府才讓白俄特務在一架從希臘飛往立陶宛的班機上，反串喊「有炸彈」，迫使班機在一架格-29戰機的「護送」下，迫降白俄羅斯明斯克機場。不過，人們後來發現，白俄的真實目的是為了逮捕機上一名民主派記者，引發國際社會的強烈抗議，也讓CNN認為，盧卡申科的承諾並無保障。

CNN指出，事實上烏克蘭總統澤倫斯基對本次談判的期望不高，因此外界普遍認為，烏俄談判應該不會產生什麼結果，不過，如果俄國軍隊持續在與烏軍的戰鬥中受挫，那普丁就有可能會休戰。

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