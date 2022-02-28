烏俄激烈開戰！第2大城「滿地砲坑」衛星圖曝光　距小學僅數百米

記者張方瑀／綜合報導

全球衛星監測公司BlackSky公布最新照片顯示，烏克蘭東北部地2大城哈爾科夫（Kharkiv）被俄軍砲彈打到滿是坑洞，畫面相當驚人，還有不少砲坑是落在住宅區附近。

UPDATE: Image collected over #Kharkiv, #Ukraine 14:44 local (UTC+2) today. $BKSY rapid revisit capability & #analytics show additional #shelling. New craters skirt the edge of residential areas causing damage to nearby service and retail shops. pic.twitter.com/CXhaVVOQtz — BlackSky (@BlackSky_Inc) February 28, 2022

BlackSky在27日公布的衛星圖顯示，哈爾科夫的北部郊區沿路都是受到砲彈轟炸的痕跡，許多砲坑距離醫院、小學和市場僅有數百公尺，且住宅區的周圍也有不少砲坑，許多商店都遭到破壞。

烏俄軍隊27日晚間在哈爾科夫爆發激烈衝突，烏克蘭國家通訊機構表示，俄軍部隊還炸毀哈爾科夫附近一條天然氣管線。經過數小時的纏鬥後，哈爾科夫州長表示，烏克蘭方面已完全控制哈爾科夫。

烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）27日表示，據估計「俄軍已在侵烏行動中損失約4300名兵力」，另有約146輛戰車、27架戰機和26架直升機遭摧毀。她補充，目前尚在釐清敵方損失正確數量。

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