烏克蘭前總統扛AK-47到前線　疾呼「導彈支援」！請求西方軍備補給

▲烏克蘭前總統波洛申科(Petro Poroshenko)呼籲西方增加軍援。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

烏克蘭前總統波洛申科(Petro Poroshenko)25日扛著AK-47突擊步槍與防彈背心,加入基輔附近的前線作戰。而他27日受訪時更公開呼籲,西方國家對烏克蘭增加彈藥、無線電等更多軍備援助,尤其是「反坦克導彈」,因為這將有助於阻止俄羅斯坦克向前推進。

Former Ukrainian president Petro @poroshenko shows @JohnBerman the arms his group is carrying, including a short Kalashnikov and two machine guns, noting they don't have a tank or anything more since they just started this patrol a few days ago pic.twitter.com/03hUysku89