「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！王牌飛行員比讚證實　傻眼真相曝光

▲被稱為「基輔之鬼」的烏克蘭王牌飛行員，官方宣稱其駕駛著米格-29擊落俄羅斯至少10架軍機。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭，整場戰事持續至第4天，儘管雙方仍舊激烈交戰，但網路上卻流傳著一段影片，內容是烏軍米格-29戰機（MiG-29）穿梭首都基輔上空英勇作戰，擊落俄軍至少10架戰機，其神秘身份被稱作是「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），儘管影片被烏克蘭當局證實，卻還是有事實查核組織揭開其神秘面紗。

根據英媒《每日郵報》，從俄軍發射導彈攻擊基輔、全面入侵烏克蘭開始，網路上便瘋傳一段影片，米格-29戰機以驚人速度飛掠基輔上空，並疑似與俄軍的蘇-27戰機（Su-27）交鋒，之後更傳出開戰30個小時以內擊落蘇-35（Su-35）戰機2架、蘇-25戰機（Su-25）2架、蘇-27戰機（Su-27）與米格-29戰機各1架，消息傳出後振奮烏克蘭人的心，使該影片點擊率超過500萬。

烏克蘭政府、烏克蘭安全局紛紛於27日在官方推特上傳相關影片，影片長達38秒，同時公開表揚尚未透露姓名的「王牌飛行員」，證明其真實性，點出以下描述，「烏克蘭可能得到了二戰以來的第一張王牌，這是米格-29的匿名飛行員，綽號為『基輔之鬼』，在2022年2月俄軍入侵的30個小時內，他擊落6架俄軍軍機，截至2月26日已擊落10架，基輔之鬼射了2倍的子彈。」

「儘管還未知到底是誰正在駕駛這架烏克蘭的米格-29戰機，也不知道他是否得為擊落10架俄軍軍機負責，但烏克蘭人很感激這位膽識過人的英雄，他把俄羅斯軍機當作早餐在吃！」

▲影片稱，「基輔之鬼」擊落10架俄戰機。（圖／翻攝自推特）

影片最後顯示出一張相片，一名身穿飛行員裝備的男子坐在駕駛艙內豎起大拇指，這張相片也被烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）分享。波洛申科25日在推特貼文表示，「照片是米格-29飛行員，同樣被稱為『基輔之鬼』，他讓敵人感到恐懼、讓烏克蘭人感到驕傲，他戰勝俄羅斯飛行員6次，如此強大的防守，烏克蘭一定贏！」

烏克蘭國防部也在報導中發佈米格-29戰機的照片，稱退役的飛行員正在返回烏克蘭的空軍部隊，「搞不好其中一人就是米格-29的空中復仇者，這就是基輔人經常看到的。」

不過，《每日郵報》卻質疑其真實性。報導指出，路透事實查核組織（Reuters Fact Check）調查後發現，影片的部分片段疑似引用自2008年電腦遊戲「數位模擬戰鬥」（Digital Combat Simulator World，DCS World）。

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