「烏克蘭是歐盟一員」　歐盟執委會主席挺烏克蘭加入歐盟

▲歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日明確支持烏克蘭加入歐盟，「他們（烏克蘭）是我們之中的一員，我們希望他們加入」。

路透報導，歐盟罕見破例決定提供武器給處於戰爭狀態的國家烏克蘭。在此決定宣布之後不久，馮德萊恩接受媒體《歐洲新聞台》（Euronews）訪問時表示，歐盟與烏克蘭在能源網絡有密切合作，除此之外，其他許多議題上都有接觸，「隨著時間推移，烏克蘭屬於我們（指歐盟），是歐盟的一員，歐盟希望他們加入。」

烏克蘭總統澤倫斯基27日透過推特表示，他已與馮德萊恩針對加強烏克蘭國防能力及加入歐盟一事進行交談。

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

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