敘利亞傳奇叛軍看不下去！　高喊「準備好了」要幫烏克蘭抗俄

▲敘利亞「傳奇叛軍」哈姆德願意加入戰爭，協助烏克蘭抗俄。（圖／翻攝自推特／@suheilhammoud）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭即將邁入第5天，兩國軍方仍在苦苦交戰。敘利亞曾獨自摧毀140多輛坦克的知名叛軍哈姆德（Suheil al-Hammoud），最近在推特透露，他自願前往烏克蘭作戰，「我已經準備好了」。

綜合外媒報導，有「傳奇叛軍」之稱的哈姆德，過去因在敘利亞內戰時期，用反坦克飛彈摧毀140多輛政府軍坦克而一戰成名。他25日在推特上發文譴責俄羅斯侵入烏克蘭的行動並寫道，「我要怎麼做才能去烏克蘭，並與烏克蘭軍隊並肩作戰呢？有沒有人可以告訴我方法？我已經準備好了。」

How can I go to Ukraine and fight alongside the Ukrainian army Is there a way I'm ready — سهيل أبو التاوو (@suheilhammoud) February 25, 2022

哈姆德是一名敘利亞自由軍，這是敘利亞政府軍中的反阿薩德政府叛軍，在2011年反政府示威爆發後組成的軍隊。他過去在接受採訪時表示，他在變節前曾是敘利亞特種部隊的頂尖槍手，但在叛變後，他加入了敘利亞自由軍的「敘利亞革命陣線」，並以戰士的身份參戰。

哈姆德表示，他加入自由軍以後曾參與過阿勒頗（Aleppo）、海岸（the coast）、哈馬農村（Hama countryside）、伊德利卜（Idlib）等的戰爭，並累積了超過9000個小時的戰鬥時刻，「我的經驗很豐富，而且技術也很好」。

烏克蘭軍方如今不斷向外界求援，希望外國可以繼續對烏提供軍備，也號召國內所有公民從軍，共同保衛家園。烏克蘭軍隊指揮官加盧甚金（Yuri Galushkin）25日在推特指出，「烏克蘭今天需要一切。所有從軍程序都已簡化。只要帶著您的護照和身分證號碼就可以。沒有年齡限制。」

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