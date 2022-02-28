　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白俄特種部隊被目睹「集體登機」！疑準備空襲烏克蘭　戰事恐擴大

▲▼俄羅斯軍隊與白俄羅斯軍隊在白俄境內舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯軍隊早在數週前，就已經在白俄境內與白俄羅斯軍隊舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭國家安全部門稍早證實，位於基輔西方約93公里處的日托米爾機場（Zhytomyr Airport）遭到火箭攻擊，而火箭已經確定是從白俄羅斯境內發射。軍方也有消息同步指出，白俄羅斯特種部隊被目擊登上飛機，準備對基輔進行空襲，恐將擴大俄烏戰爭。

根據《每日郵報》報導，日托米爾機場疑似遭到火箭襲擊的畫面不斷曝光，甚至有報導稱，火箭威力巨大到還出現衝擊波，而這個火箭也被指出是從白俄羅斯境內所發射的。事實上，隨著俄羅斯遲遲無法攻陷基輔與烏克蘭第二大城市哈爾科夫，白俄羅斯身為俄國盟友也被認為，可能在不久後加入這場戰爭。

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯疑似將加入戰爭。圖為白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

一旦白俄羅斯正式加入戰爭，更可能連帶引發包含北約成員國在內的其他國家不滿，進而引起範圍擴展至整個歐洲的衝突。烏克蘭前國防部長扎霍羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）聲稱，白俄羅斯即將對烏克蘭宣戰。根據《衛報》報導，他表示，「白俄羅斯極有可能加入俄烏戰爭，目前我們已經收到情報指出，在俄羅斯那邊，有來自白俄羅斯的部隊登上飛機，準備進入烏克蘭。」

扎霍羅德紐克強調，「這是一個可怕的事態發展，因為白俄羅斯一直到最近都還是烏克蘭的好朋友，我們的人民將他們當作兄弟國，且在幾百年的歷史中，兩國從未發生過戰爭。而會做出這樣的決定，一定就是因為普丁。」

俄羅斯軍隊24日三面進攻烏克蘭，在此之前俄羅斯早已部署特種部隊在白俄，並與白俄軍隊進行「軍演」。

由於烏克蘭軍隊的頑強抵抗，俄軍的進攻速度持續延宕，外界也不禁懷疑，克里姆林宮是否低估了烏克蘭軍的水準，同時過度依賴對方會投降。不過俄羅斯的行動緩慢也引發西方國家的擔憂，害怕普丁可能會因此採取更加極端的手段。

►俄羅斯政府宣布「公民撤出歐洲」　原因曝光
►基輔實際慘況曝！難民連夜逃「人車塞整路」　小孩直接睡路邊
►最新衛星影像曝！基輔遭全面包圍　俄調集大軍挺進

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
女大生失蹤！校方急找人　警一查驚見：跑去林森北賣淫
烏克蘭「國民女兵」戰死！　臉書最後貼文網淚崩
快訊／神達1員工確診！　園區全員緊急篩檢
館長槍擊案外案！2警辦案「辦到床上」　不倫代價出爐
快訊／戰機飛往烏克蘭！　白俄羅斯通過公投：恢復擁核
快訊／1小時內開戰！　白俄加入俄軍一起攻打烏克蘭
明天解封！「7大場合」可不戴口罩　鬆綁措施一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！王牌飛行員比讚證實　傻眼真相曝光

敘利亞傳奇叛軍看不下去！　高喊「準備好了」要幫烏克蘭抗俄

快訊／美官員證實「白俄準備派兵烏克蘭」　最快28日行動

烏克蘭市長宣布：搶劫者「就地槍斃」！　日托米爾亂世用重典

快訊／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響！　白俄傘兵傳已出動

不斷更新／俄大軍挺進！基輔遭全面包圍　傳白俄將參戰派傘兵空降

快訊／白俄戰機傳飛往烏克蘭！　已通過公投：恢復擁核讓俄軍長駐

烏媒稱白俄加入俄軍一起攻烏　首波攻擊剩不到1hr！傘兵將進入基輔

「烏克蘭是歐盟一員」　歐盟執委會主席挺烏克蘭加入歐盟

烏克蘭奪回哈爾科夫！巷戰砲擊猛烈　居民驚：像頭頂爆發星際大戰

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

許凱偷吻吳謹言...醒來不認「再不醒便親了」　「公主抱+捏臉殺」傲嬌：累得我親自抱妳！

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！王牌飛行員比讚證實　傻眼真相曝光

敘利亞傳奇叛軍看不下去！　高喊「準備好了」要幫烏克蘭抗俄

快訊／美官員證實「白俄準備派兵烏克蘭」　最快28日行動

烏克蘭市長宣布：搶劫者「就地槍斃」！　日托米爾亂世用重典

快訊／烏克蘭官方：首都基輔出現爆炸聲響！　白俄傘兵傳已出動

不斷更新／俄大軍挺進！基輔遭全面包圍　傳白俄將參戰派傘兵空降

快訊／白俄戰機傳飛往烏克蘭！　已通過公投：恢復擁核讓俄軍長駐

烏媒稱白俄加入俄軍一起攻烏　首波攻擊剩不到1hr！傘兵將進入基輔

「烏克蘭是歐盟一員」　歐盟執委會主席挺烏克蘭加入歐盟

烏克蘭奪回哈爾科夫！巷戰砲擊猛烈　居民驚：像頭頂爆發星際大戰

俄兵慘遇汽車拋錨　傻跑「烏國警局求救」！鄉民笑翻：花式投降

彰化鐵皮民宅惡火　婦人逃出後再進屋拿財物喪命！夫崩潰痛哭

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！王牌飛行員比讚證實　傻眼真相曝光

「灰貓坐白紙」像彩色素描？照片引萬人疑惑　他靠這招辨真假

啦啦隊女神「128秒狂晃片」瘋傳！　正面入鏡超兇震撼25萬人

敘利亞傳奇叛軍看不下去！　高喊「準備好了」要幫烏克蘭抗俄

王毅：台灣問題是上海公報核心，一中原則是中美關係基石

孩子不想上學怎麼辦？4招度過幼兒園適應期

PLG職籃「新雙10製造機」　布依德奪2月MVP

原鄉肺結核發生率居高不下　埔榮提供到院X光檢查找出潛在患者

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

國際熱門新聞

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

普丁一天燒掉5600億　俄國怕了！

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗

基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

白俄特種部隊被目睹「集體登機」！俄烏戰事恐擴大

即／俄羅斯2大富豪盼結束戰爭：人民的悲劇

烏「國民女兵」戰死　網悼念：國家英雄

更多熱門

相關新聞

歐盟執委會主席表態　支持烏克蘭加入歐盟

歐盟執委會主席表態　支持烏克蘭加入歐盟

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日明確支持烏克蘭加入歐盟，「他們（烏克蘭）是我們之中的一員，我們希望他們加入」。

安理會緊急會議表決「中國棄權」 張軍解釋性發言表達立場

安理會緊急會議表決「中國棄權」 張軍解釋性發言表達立場

烏軍奪回哈爾科夫！居民驚：像爆發星際大戰

烏軍奪回哈爾科夫！居民驚：像爆發星際大戰

即／美國準備送「刺針」導彈到烏克蘭

即／美國準備送「刺針」導彈到烏克蘭

今日烏克蘭明日台灣？　侯友宜：執政者要有折衝智慧

今日烏克蘭明日台灣？　侯友宜：執政者要有折衝智慧

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯白俄羅斯影音

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

房客退租前「交3個月繳費單據」　女房東慘掉陷阱

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面