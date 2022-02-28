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無人機「轟炸俄軍」空拍影像首曝光！　烏克蘭軍方：歡迎來到地獄

文／中央社記者何宏儒安卡拉28日專電

烏克蘭軍方昨天公布影片稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。根據報導，這是土製無人機襲擊俄軍畫面首度曝光。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，上傳烏克蘭武裝部隊總司令臉書（Facebook）帳號的空拍影像顯示，烏克蘭以拜拉克塔TB2武裝無人機（Bayraktar TB2）打擊俄羅斯侵略，並且描述是在烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）喬爾諾巴伊夫卡（Chornobayivka）對俄軍進行攻擊。

說明文字寫道：「歡迎來到地獄！」

▲▼無人機「轟炸俄軍」空拍影像首曝光！　烏克蘭軍方：歡迎來到地獄。（圖／翻攝臉書）

▲土耳其製無人機，在烏克蘭軍方操控下成功轟炸俄軍。（圖／翻攝臉書）

新聞網站Visegrad24報導，這起攻擊事件發生在拜爾雲村（Baylun）攻擊事件兩週年。

運送至少80名土耳其部隊增援兵力的車隊2020年2月27日在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）南部拜爾雲村附近，遭到據信來自俄軍攻擊，造成34名土軍殉職。

中東之眼報導，土耳其駐烏克蘭大使館曾在推特（Twitter）帳號推文稱，這是對拜爾雲村攻擊事件的「報復」，並且強調「有所謂神聖正義這種事」。不過這則推文已刪除。

烏克蘭駐土耳其大使館26日曾表示，烏克蘭部隊以TB2無人機在南部赫爾松巿攻擊俄軍車隊。有推特用戶稱，影片是在赫爾松國際機場（Kherson International Airport）上空拍攝。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）3日訪基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，兩國簽署自由貿易協定（FTA）和8項合作協議，包括土耳其無人機製造商拜卡科技（Baykar Technology）在烏克蘭生產的協議。

烏克蘭武裝部隊去年曾分享TB2在烏東頓巴斯地區（Donbas）擊中親俄分離主義勢力榴彈砲的畫面。烏克蘭已購入6架TB2。

澤倫斯基在上述儀式中表示，「國防工業和飛機製造業是我們戰略夥伴關係主要驅動力」、「拜卡科技將會在烏克蘭生產無人機，有關的新科技和職缺將可強化烏克蘭國防」。

艾爾段與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）關係密切，卻也緊張頻傳。艾爾段於上述儀式中說：「我們在敏感時期出訪。我們繼續支持烏克蘭主權和領土完整，包括克里米亞（Crimea）。」

與此同時，土耳其一再表達斡旋烏、俄緊張的意願，盼透過外交手段解決衝突。艾爾段曾多次提議在伊斯坦堡召開澤倫斯基和普丁出席的3方會議。


 

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