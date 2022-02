基輔實際慘況曝！難民連夜逃「人車塞整路」　小孩直接睡路邊

▲基輔地鐵26日情況,民眾紛紛下來躲避空襲轟炸。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

基輔連續2天頂住俄軍陸、空猛攻,期間大量難民逃往烏克蘭邊界,尋求波蘭、匈牙利等國家幫助,31歲的達瑞娜(Daryna)在邊界和丈夫分別,丈夫調頭直接開回基輔為國家打仗,她則是和其他難民排上冗長的隊伍,等待跨越國境。她說基輔現在到處都是俄軍部隊,逃離的難民眾多,甚至有家長只能帶著小孩睡路邊。

BBC報導,達瑞娜27日接受訪問前,才剛花了3天的時間從基輔連夜出逃到鄰國匈牙利,整趟逃難路線長達800公里,她的丈夫奧列格(Oleg)開車載她一路逃出來的。抵達烏匈邊境後,奧列格放她下車,然後立刻調頭趕回去基輔,加入民兵保衛國家。

▲▼壯年和青年男性留在烏克蘭加入民兵,難民四散逃往國外,部分已抵達德國柏林。(圖/路透)

達瑞娜等了10個小時才獲准步行進入匈牙利,現在她在邊境的另一邊,正在帳篷裡接受紅十字會的救濟安排。「基輔已經失去生機,到處都是俄羅斯部隊」,她受訪時試著忍住眼淚,「他們跟著坦克和火箭彈一起開進城市,到處都失火了,現在狀況非常糟糕。」

People in Kyiv don't leave their cats behind. pic.twitter.com/romBYtwB29