歐盟提供戰機給烏克蘭！　對抗俄軍陸空夾擊

▲烏克蘭空軍戰機少、機型舊，歐盟將提供烏空軍會操作的戰機作為支援。（圖／翻攝推特）

文／中央社布魯塞爾27日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，應基輔方面要求，歐盟會員國將提供「戰機」給烏克蘭，以對抗俄羅斯的陸空夾擊。

法新社報導，波瑞爾說：「我們甚至會提供戰機，我們所說的不只是軍火，我們將為這場戰爭提供更多重要軍備。」

波瑞爾表示，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）告訴歐盟：「他們需要烏克蘭軍方能夠操縱的戰機…若干會員國有這樣的機種。」

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