普丁下令核嚇阻部隊警戒　美國北約齊譴責

▲俄國總統普丁遭受西方針對個人制裁後，以及烏克蘭戰事受阻後，下令核嚇阻部隊警戒。（圖／路透）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁下令核子嚇阻部隊高度警戒，美國與北大西洋公約組織今天予以譴責，並稱此舉是危險的且令人無法接受。

路透社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），普丁（Vladimir Putin）下達的指令使衝突加劇並且令人「無法接受」。

至於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室宣布，願意俄羅斯進行雙方開戰迄今的首輪談判，湯瑪斯-葛林斐德說，美國對此表示歡迎，不過這是否為俄羅斯的善意之舉，「仍有待觀察」。

被問到是否俄羅斯恐使用生化武器，她說，普丁「這傢伙目前看來想必沒有甚麼不可能的，他會使用任何一切足以威嚇烏克蘭人與全球的手段」。

至於北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴美國有線電視新聞網（CNN）週日節目「美國國情」（State of the Union）：「這是危險的措辭而且是不負責任之舉。」他是指普丁下達的指令。

白宮白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴美國廣播公（ABC）節目「本週」（This Week）：「我們看到他（普丁）又在故技重施，俄羅斯從來沒有遭受北約的威脅，也沒有遭受來自於烏克蘭的威脅。」