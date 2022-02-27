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首次定調「俄入烏是戰爭」！土耳其將封鎖黑海　禁止軍艦進出

▲▼俄羅斯基洛級潛艇,科爾皮諾號(Kolpino)。（圖／路透社）

▲土耳其政府首次以「戰爭」稱呼這次的俄烏衝突。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯24日揮兵入侵烏克蘭，消息引發全球關注。土耳其政府27日首次以「戰爭」稱呼這次的俄烏衝突，另外土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也表示，土耳其將執行限制海軍軍艦進黑海的國際公約。

根據路透社報導，儘管土耳其政府曾表示，俄羅斯入侵烏克蘭是無法被接受的，但直到27日之前，從未把俄羅斯入侵烏克蘭稱為「戰爭」。

沒想到土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）27日表示，土耳其將執行限制海軍軍艦進黑海的國際公約。

土耳其總統發言人卡林（Ibrahim Kalin）也在推特上說，「在烏克蘭戰爭的第4天，我們再次重申總統艾爾段的呼籲，呼籲俄羅斯立即停止攻擊，並開始停火談判」，首次以「戰爭」稱呼這次的俄烏衝突。

土耳其通訊主管阿爾通（Fahrettin Altun）也說，「我們又目睹了另一場鄰近地區的戰爭」。

根據1936年蒙特勒公約，土耳其控制連接黑海及地中海的達達尼爾海峽和博斯普魯斯海峽，可以在戰時或受到威脅時，限制各國的軍艦通過。

外媒認為，土耳其政府的舉動，極大增加土耳其對俄羅斯封鎖黑海的可能性。

 

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