快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

▲俄羅斯總統普丁下令核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯總統普丁本預計開戰48小時就拿下基輔、72小時內成立傀儡政權，不料卻因烏克蘭頑強抵抗，使得俄方遲遲無法依照計畫攻陷烏國，受到北約及全球抗議、制裁。普丁27日會見俄羅斯國防部長紹伊古時，簽署執行命令，要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，並表示北約主要國家的領導人對俄羅斯發表咄咄逼人的言論。

據《BBC》報導，普丁在會議上表示，西方國家對俄羅斯採取了不友好的行動且實施了制裁。此外，「特別警戒」為俄羅斯核威懾部隊、戰略導彈部隊的最高警戒級別。

Putin has order Russia’s deterrence forces to a special regime of duty because, "leaders of major Nato countries are making aggressive statements about Russia".pic.twitter.com/3CJnltSvY0 — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 27, 2022

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