快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

▲俄羅斯總統普丁下令核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態。(圖/路透)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯總統普丁本預計開戰48小時就拿下基輔、72小時內成立傀儡政權,不料卻因烏克蘭頑強抵抗,使得俄方遲遲無法依照計畫攻陷烏國,受到北約及全球抗議、制裁。普丁27日會見俄羅斯國防部長紹伊古時,簽署執行命令,要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」,並表示北約主要國家的領導人對俄羅斯發表咄咄逼人的言論。

據《BBC》報導,普丁在會議上表示,西方國家對俄羅斯採取了不友好的行動且實施了制裁。此外,「特別警戒」為俄羅斯核威懾部隊、戰略導彈部隊的最高警戒級別。

Putin has order Russia’s deterrence forces to a special regime of duty because, "leaders of major Nato countries are making aggressive statements about Russia".pic.twitter.com/3CJnltSvY0