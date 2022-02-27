血腥殘酷炸住宅區！　烏克蘭總統曝露俄軍行徑「根本種族滅絕」

▲烏克蘭戰火。（圖／路透，下同）



中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯軍隊正在轟炸烏國住宅區；他痛批莫斯科的行為已逼近「種族滅絕」，並敦促各國取消莫斯科在聯合國安理會的否決權。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過網路發表演說指出：「烏克蘭經歷了血腥殘酷的一夜，再度出現槍戰，住宅區和民用基礎設施也再度遭到轟炸。」

「占領者認為，現在在這個國家，沒有一樣東西不能成為攻擊目標。所有人都是他們的敵人，只要是活人所在的目標，包括幼稚園、住宅甚至救護車都是他們的攻擊對象。」

他還說，俄軍「對城市的每個地區發射火箭和飛彈，即使這些地區過去和現在都沒有任何軍事基礎設施」。

「瓦西里基夫（Vasylkiv）、基輔、切爾尼戈夫（Chernigiv）、蘇米（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）和烏克蘭許多其他城鎮的生活條件都彷彿退回到二戰時期。」

澤倫斯基強調：「這根本是恐怖行動。他們將對烏克蘭城市進行更多轟炸，並用狡猾的方式殺死我們的孩子…俄羅斯對烏克蘭的戰爭罪行具備種族滅絕的特徵。」

他還說，國際盟友正向烏克蘭伸出援手，「這已成為事實，我們正接受（盟國的）武器、藥品、食物、柴油和金援。一個支持烏克蘭的強大聯盟已經成形，這也是個反戰聯盟」。

▲一輛被摧毀的裝甲運兵車 (APC) 在烏克蘭哈爾科夫的路邊。（圖／路透）



烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）今天表示，據估計「俄軍已在侵烏行動中損失約4300名兵力」，另有約146輛戰車、27架戰機和26架直升機遭摧毀。她補充，目前尚在釐清敵方損失正確數量。

澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）也說，目前兩軍在烏國的對峙狀況並無太大改變，烏軍仍掌控基輔以西的國土，俄軍也無法在南部地區取得進展。