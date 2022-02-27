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快訊／談判破局！普丁稱烏克蘭「態度前後不一」：未抓住機會

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯代表團傳出已抵達白俄羅斯，準備好要與烏克蘭在白俄羅斯第2大城戈梅利（Gomel）進行會談，不過卻遭到烏克蘭總統拒絕。綜合外媒報導，俄羅斯總統普丁27日致電以色列總理貝內特（Naftali Bennett），表示烏克蘭的態度表現得前後不一致，未抓住機會。

塔斯社引述佩斯科夫說法指出，依據協議，由外交部、國防部等機構代表組成的俄羅斯代表團已經抵達白俄羅斯，「我們準備在戈梅利（與烏克蘭）展開談判」，不過卻遭烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）拒絕，因為俄羅斯把會談地點選在白俄羅斯，而白俄羅斯是發動俄軍入侵烏克蘭的國家。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

不過澤倫斯基也強調，他仍然願意在沒有對烏克蘭表現出侵略行為的地方進行談判，包括波蘭首都華沙（Warsaw）、斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）、土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）、匈牙利首都布達佩斯（Budapest）及亞塞拜然首都巴庫（Baku）。

俄羅斯總統普丁27日在電話中向以色列總理貝內特透露，俄羅斯已準備好在白羅斯戈梅利進行會談，而烏克蘭的態度表現得前後不一致，未抓住機會。

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