烏克蘭上百居民肉身封路！「Over My Dead Body」赤手擋坦克影片曝

▲烏克蘭出現大批民眾肉身擋坦克畫面。（圖／翻攝自推特，下同）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，從西北、東部方向推進烏克蘭首都基輔。然而，烏克蘭各地接連傳出民眾非但沒有感到害怕，甚至還以「肉身擋坦克」的畫面。推特27日瘋傳一段影片，可見大批烏克蘭居民走向一輛俄羅斯坦克，企圖阻擋俄軍通過，引發各界關注。

烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）小鎮高利烏高夫卡（Koryukivka）27日流傳2段影片，只見約上百名手無寸鐵的居民緩慢走向前，而前方正是俄羅斯軍隊的坦克部隊，企圖以肉身阻擋，保家衛國，宛如是在宣示「Over My Dead Body（越過我的屍體）」。而面對大量民眾阻擋，俄軍也只能被迫停下。

網友看完影片後留言表示，「給烏克蘭人滿滿的尊重」、「這是居民用行動來表達自己的憤怒和沮喪，向他們的勇氣致敬」、「多麼勇敢的人啊，難以想像所有烏克蘭人所承受的痛苦和苦難」。也有網友說，「向這些居民的勇敢致敬，也向俄羅斯軍人致敬，感謝他們珍惜人命，沒有像螞蟻一樣碾過他們」。