川普改口批普丁侵烏「令人震驚」　警告：烏俄戰火恐引燃世界大戰

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普在美東時間26日參加保守派政治集會（CPAC）時，一改之前力挺俄國總統普丁的態度，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的舉動，甚至還稱烏俄戰爭「可能會引發世界大戰」，因此美國必須對俄發動「強而有力的制裁」。

綜合外媒報導，川普在當地26日表示，他對俄羅斯入侵烏克蘭一事大為震驚，「這是一件極其可怕的事，無論是什麼情況，這種事情都不應該發生，我認為烏克蘭總統澤倫斯基留在基輔的決定非常勇敢，並正為勇猛的烏克蘭人民祈禱」。

川普也在採訪中警告，若烏俄戰爭持續，那麼戰火可能會延伸到更多地方，並波及其他國家，「你永遠不會想到一場世界大戰是如何開始的，你很可能突然就被捲入一場戰爭，所以我認為現在對我們的國家來說一個非常危險的時期」。

▲川普警告，烏俄戰爭恐怕將引發世界大戰。（圖／路透）

在川普接受采訪前，以美國、歐盟為首的西方國家決定將俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。對此，川普表示，「我認為美國該做的不僅僅是制裁，因為普丁非常清楚他該如何逃避制裁，他可能會向其他國家尋求幫助，比如說中國。」

他強調，對俄祭出的制裁必須是「強而有力的」。不過值得注意的是，川普在本次採訪中的態度，與他早前對烏俄戰爭的態度截然不同。此前，他曾大肆讚揚俄羅斯侵烏的決定「相當精明」，更大讚普丁「是個天才」，但川普不願透露他是否曾與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

在本次採訪中，川普也不忘繼續抨擊拜登政府從阿富汗撤軍以及任意處置阿富汗人民資產的方式。他形容，拜登政府的相關舉動「根本和投降無異」，「我認為這真的是我們國家史上最尷尬的事情之一」。

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