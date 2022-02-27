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白俄參戰起手式？　總統：可能對烏克蘭採取「特別行動」

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，烏克蘭境內發生「針對白俄羅斯人的騷擾行為」，該國公民被抓住並且遭到毆打，這樣的事件引發民眾怒火，可能促使他對烏克蘭採取特別行動，以利其公民獲釋。

盧卡申科強調，沒有任何白俄士兵或武器進入烏克蘭領土，因為俄羅斯「特別行動」並未要求這類援助，而且火箭也不是從白俄領土飛向烏克蘭；但卻有大量走私武器從烏克蘭進入白俄，因為幫派準備在白俄發起挑釁行動。他表示，明斯克（Minsk）已經制定防禦計畫，不久後，俄方就會運來一批必要的武器。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲盧卡申科（Alexander Lukashenko）是俄羅斯總統普丁的盟友。（圖／路透）

盧卡申科為俄羅斯總統普丁的親密盟友，莫斯科去年起在烏克蘭邊境增兵，之後更宣布與白俄舉行「聯合演習」，並且派遣大量部隊駐紮白俄羅斯，進逼烏克蘭首都基輔。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今（27）日稍早表示，俄國代表團已經抵達白俄，準備與烏克蘭進行會談，但烏克蘭總統不滿談判地點，已經拒絕。

俄準備與烏克蘭談判！代表團抵白俄羅斯　烏克蘭總統秒拒絕

 

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