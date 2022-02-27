控俄軍攻擊救護車！烏克蘭總統：經歷「殘暴一夜」　民宅遭砲彈轟炸

▲澤倫斯基指控，烏克蘭正因俄羅斯入侵而經歷「最殘暴的一夜」。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯從24日起全面入侵烏克蘭後，持續從北、東、南三面包夾，就連首都基輔也慘遭各種導彈襲擊，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）更於26日上傳影片，強調自己在基輔「戰到最後一刻」，且自己並未潛逃。今（27）日，澤倫斯基更沉痛指控俄軍攻擊手無寸鐵的平民住宅區，「烏克蘭經歷殘暴的一夜！」

根據《衛報》、《法新社》，澤倫斯基於27日持續發表一系列談話，不僅稱烏克蘭將成立軍團，讓外籍人士加入共同抗俄的行列，同時他更在談話中指控俄軍殘暴的入侵行徑，「在烏克蘭，過去的一夜是殘酷的！連番遭遇槍擊，居民住宅區與民用基礎設施更是慘遭轟炸。今天，在這個國家裡，沒有一件事是侵略者不能接受的。」

澤倫斯基表示，「他們和所有人作對、他們反對在這片土地上所有一切生存的生物，他們攻擊幼兒園、攻擊住宅大樓，甚至攻擊救護車！俄羅斯向整座城市發射火箭、導彈，而這些被攻擊的地區從來沒有任何軍事基礎設施。」

澤倫斯基向全球各國領導人呼籲，應該剝奪俄羅斯在聯合國安理會的投票權，並補充道，「俄羅斯對於烏克蘭的犯罪行為，帶有種族滅絕的大屠殺跡象。他們刻意選擇能傷害人們的戰術，計畫重創更多烏克蘭的城市，他們正在選擇進行報復！」

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