俄國家電視頻道遭癱瘓　大播烏克蘭歌！駭客「匿名者」宣戰普丁

▲「匿名者」入侵俄羅斯國家電視頻道，並大放烏克蘭歌曲與戰爭畫面。（圖／推特／@YourAnonOne）



記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯出兵攻打烏克蘭後，全球最大的駭客組織「匿名者」便透過推特宣布，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，以聲援烏克蘭。隨後也傳出消息稱，匿名者成功癱瘓了俄國政府多個官方網站以及當地媒體《今日俄羅斯》的網站。如今則是傳出，他們成功駭進俄羅斯的國家電視台，並且大播烏克蘭歌曲，同時播放著烏克蘭戰爭下斷垣殘壁的畫面。

全球最大的駭客組織「匿名者」（Anonymous）27日在推特上表示，他們已經成功駭進俄羅斯國家電視頻道，將其癱瘓，並且連環播放烏克蘭歌曲，點進去還可以看到烏克蘭人民遭受俄軍攻擊，甚至是民眾慌張躲避在防空洞內的畫面。

「匿名者」25日曾經透過影片表示，該組織一直在等待俄羅斯總統普丁回應他們的訴求，但是俄方的蓄意拖延已經讓匿名者感到不耐煩，也因為普丁選擇忽略他們的存在，因此決定展開行動，包含關閉克里姆林宮、俄羅斯政府與國防部的網站。

▲「匿名者」攔截到俄羅斯軍事通訊。（圖／推特／@DeepNetAnon）

不僅如此，匿名者稍早也在推特上主張，該組織攔截到了俄羅斯的軍事通訊，更直接PO出音檔。匿名者強調，「我們參與了針對俄羅斯的行動，而行動目標就是俄羅斯政府。一些民間單位也可能會受到影響，這將無可避免。」

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