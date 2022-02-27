諾貝爾得主發聲！　俄國664學者連署：戰爭背叛斯拉夫人共同記憶

▲俄羅斯664位學者認為，俄烏有著共同祖先、記憶，曾經一同對抗納粹，不該彼此傷害。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／CTWANT

根據法國《世界報》報導，俄羅斯國內664 位學者，包括一位諾貝爾物理獎得主和十位俄羅斯科學院院士，於報章公開連署，認為「這場對烏克蘭戰爭不正義，並且荒唐」，預見俄國「國際孤立」危機，要求「俄國負起責任」，「立即撤軍」。

664位學者包括曾訪問台灣的2010年諾貝爾物理學獎得主諾伏西羅夫（Konstantin Novoselov），還有沙格底耶夫（Roal’d Sagdeev）等十名俄國學術最高殿堂「俄羅斯科學院」院士。沙格底耶夫曾任前蘇聯領袖戈巴契夫的科技顧問，2005年獲頒我國國立中央大學名譽博士學位。

這些學者連屬聲明中提到，「作為俄國學者的我們，在此表達我們強烈的抗議，反對我們國家於烏克蘭領土使用武力。此致命決定製造了大規模死亡，破壞了集體安全體制基礎。於歐洲發動這場戰爭，責任全在俄國。」

▲俄羅斯出現反戰潮。（圖／路透）

學者們認為，這場戰爭毫無理性與合法性。試圖操縱頓巴斯地區情勢，作為開戰的藉口，完全無法信服任何人。烏克蘭對俄羅斯並沒有威脅。這場對烏克蘭戰爭不正義，並且荒唐。

連屬聲明中也寫到，「烏克蘭永遠是我們的親近的鄰國。他們與我們之間，很多都是父母關係、朋友關係或是同事關係。我們父親、祖父或曾祖父，曾一同對抗納粹。為了滿足某些俄羅斯聯邦領導者的地緣政治野心，鼓動令人懷疑的幻想歷史版本，只是背叛我們前一世代的記憶。」

學者們認為，相信俄烏兩國的所有問題，都可以用和平方式解決。開戰，讓俄羅斯陷入國際孤立，並步入被排斥國家命運，俄羅斯將孤立於世界之外，將使俄羅斯科技與文化發展退化。學者要求立即停止對烏克蘭的所有戰爭行動，也要求尊重烏克蘭主權與領土完整。

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