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捐2.43億力挺烏克蘭　樂天創辦人：俄軍入侵是對民主的挑戰

▲▼Rakuten職棒隊全新隊名隊服發表記者會，樂天株式會社創辦人暨執行長三木谷浩史。（圖／記者湯興漢攝）

▲樂三木谷浩史捐10億日圓力挺烏克蘭。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

文／中央社

日本電商龍頭樂天集團（Rakuten）創辦人三木谷浩史今天表示，他將捐贈10億日圓（約新台幣2億4300萬）給烏克蘭政府，並稱俄羅斯揮軍入侵行徑是「對民主的挑戰」。

三木谷是樂天集團的會長兼社長，他致函烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，10億日圓的捐款將用於「人道行動，以幫助烏克蘭境內的暴行受害者」。

三木谷說，他曾於2019年訪問烏克蘭首都基輔並與澤倫斯基會面。這位日本億萬富豪在信中寫道：「我與你（澤倫斯基）和烏克蘭人民同在。」

▲▼烏克蘭難民流離失所。（圖／路透）

▲烏克蘭難民流離失所。（圖／路透）

三木谷並表示：「我認為，以不正當武力侵犯和平民主的烏克蘭，是對民主的挑戰。我真誠希望俄羅斯和烏克蘭能夠和平解決問題，烏克蘭人民能盡快回歸和平。」

俄羅斯進犯烏克蘭，已經引發民主大國對其祭出廣泛的金融制裁，世界各地的民眾和組織都在為烏克蘭募款。

此外，日本政府也宣布制裁莫斯科當局，包括凍結資產和禁止向與俄軍有關的組織出口半導體等關鍵產品。

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