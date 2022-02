快訊／俄軍進入「烏克蘭第2大城」哈爾科夫　官員籲待在避難所

▲駐守哈爾科夫(Kharkiv)地區的烏克蘭士兵,一旁有多管火箭砲發射裝置。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

根據《烏克蘭獨立報》、《路透社》及《法新社》最新消息,俄軍已進入烏克蘭第2大城哈爾科夫(Kharkiv),並且在街頭展開激烈戰鬥。哈爾科夫區國家行政管理局主席辛尼古博夫(Oleg Sinegubov)表示,「俄國敵軍的輕型軍車已經闖入哈爾科夫,包括市中心。烏克蘭武裝部隊正在摧毀敵人,我們呼籲平民不要外出。」

烏克蘭內政部顧問赫拉先科(Anton Herashchenko)也發布影片顯示,數量輕型軍車沿著街道疾駛,另外一段影片則有一輛燃燒中的坦克。

Russian special forces group just broke through in Kharkiv. Street fighting on the way. pic.twitter.com/3jK6QqShsj

Russian troops have entered Kharkiv.



“There has been a breakthrough in light equipment including in the central part of the city,” Chairman of the Kharkiv Regional State Administration Oleg Sinegubov announced.



He urged local residents to remain in shelters.