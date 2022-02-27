陳亭妃憂黃偉哲成破口全黨陪葬　「轉型正義千萬不能便宜行事」

▲民進黨立委陳亭妃2015年在台南與牧師高俊明、牧師娘及受難者家屬一起獻花追思。（圖／取自陳亭妃臉書）



記者林銘翰／新北報導

民進黨近日擬徵召台南市長黃偉哲競選連任，民進黨立委陳亭妃27日表示，民進黨要思考如何保護候選人在提名之後，不要變成國民黨的提款機，「因為極有可能一個破口，造成全黨需要陪葬」，轉型正義是民進黨的價值，千萬不能因為便宜行事，在最後一刻一個不小心，全盤皆輸。

整件事起因於黃偉哲捲入線民風波，陳亭妃25日在民進黨選對會提案，請選對會在直轄市長及縣市長提名前，要求曾被促轉會約訪的參選人，都應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

陳亭妃27日下午以「守護民進黨轉型正義的價值」為題在臉書發文表示，明天就是228和平紀念日，民進黨從黨外至今，經過多少風雨和努力，從美麗島事件到學運世代，「他們抵禦壓力，賭上自己的未來甚至性命，對於黨國機器的壓迫，沒有絲毫退縮，前輩們所堅持的價值不容改變」。

陳亭妃認為，轉型正義是民進黨的價值，如果當民進黨立委在國會推行「除垢法」，以及有政黨已經提出永不提名威權時期「抓耙仔」的主張，民進黨更應該對自己的提名人提高更嚴格的標準，不能有閃失。

陳亭妃質疑，如果轉型正義變成國民黨的提款機，如果轉型正義讓民進黨陷入泥沼裡面，「到時侯，所有的候選人要如何大步向前呢？」

陳亭妃指出，民進黨一直從風波當中不斷成長，也都比其他政黨以更高標準來自我要求，因為前國民黨立委李慶安的雙重國籍，所以民進黨要求參選人簽署「當選後應放棄外國國籍」同意書。

陳亭妃再指，因為8年前的黑道入黨事件，所以民進黨在黨規加入排黑條款，甚至要求參選人必需簽署「同意黨中央向高檢署、刑事局、國防部軍法司、高等法院及公懲會申請個人資料」。

陳亭妃說明，每個階段、每個時期都有不同的事件發生，民進黨也隨著時代潮流，讓自己走向更進步的政黨，「曾幾何時轉型正義變成了國民黨質疑民進黨的工具？」

陳亭妃提及，最近媒體把一件討論轉型正義制度面的事，延伸到所謂的英系與正國會之爭，「除了是太會想像，也要感謝媒體太看重我了，把我視為下一個最強接班人選」，如果是這樣，自己應該是比任何人更希望保護候選人、保護民進黨，因為台南絕對不能輸。

陳亭妃回憶，2018高雄選舉的政治風暴歷歷在目，如果高雄的事件在台南重演怎麼辦，所以如何透過黨內制度的調整，保護侯選人、保護民進黨，讓選舉不要有後顧之憂，就是民進黨現在輔選者首要的重中之重。

陳亭妃表示，民進黨要思考的是，如何保護候選人在提名之後，不要變成國民黨的提款機，「因為極有可能一個破口，造成全黨需要陪葬」，這絕對不是大家所樂見。

陳亭妃認為，其實整件事只要無私心，在民進黨參選人的同意書當中再加進促轉會，讓直轄市長及縣市長在提名前，曾被促轉會約訪的參選人，可以簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會、檔案局進行調閱程序，就可以一勞永逸。

陳亭妃強調，轉型正義是民進黨的價值，千萬不能因為便宜行事，在最後一刻一個不小心，全盤皆輸，當歷史翻過這一頁，未來威權時代政治檔案也一定會公開，「民進黨將會如何被評價？就看大家現在如何團結面對這一切」。