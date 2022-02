基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

▲烏克蘭士兵扛著火箭發射器走上戰場。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後,推特26日瘋傳一段影片,可見烏克蘭士兵在基輔附近的伊萬基夫(Ivankiv)與俄軍對峙時,有人扛著火箭發射器,也有人對著俄羅斯軍隊嗆聲,大叫「去死吧他X的畜牲」,更說戰爭結束後,絕對不會再說俄語。

A remarkable video shows the aftermath of a counterattack against a Russian convoy in the outskirts of Ivankiv; There is no question about how effective the US provided Javelin missile has been against the Russian tanks, many lay in flames now.#UkraineUnderAttack pic.twitter.com/u9Nod6q2MY