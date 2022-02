分析俄羅斯侵烏「4大戰線」！　美智庫：恐從南方包夾強取基輔

▲在烏克蘭哈爾科夫,可以看到被毀坦克的砲塔。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

稍早最新消息,俄羅斯軍隊成功攻進烏克蘭第2大城哈爾科夫(Kharkiv),不過其實自從俄羅斯總統普丁展開入侵行動以來,俄軍在烏克蘭境內不斷遭到頑強抵抗,這也使得俄方遲遲無法依照計畫攻陷烏國首都基輔。美國智庫分析從俄軍占領地區分析進軍路線,指出俄軍恐怕將持續朝基輔推進,同時從南方進軍包夾。

綜合外媒報導,美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)整理出截至美東時間26日下午1時(台灣時間27日上午2時),俄軍所占領的烏克蘭地區,同時依照「4大戰略軸心方向」(4大戰線)進攻烏克蘭。

▲美國華府智庫ISW貼出俄軍占領地區,分析俄軍4大戰略方向。(圖/翻攝自ISW)

1. 以基輔為軸心:

原本俄軍打算迅速孤立基輔、迫使烏克蘭政府投降,然而截至2月26日,俄軍的主要努力已告失敗。25日晚間,俄軍沿著聶伯河西岸進入基輔市區,但迄今為止俄羅斯軍隊未能從東部進入該市。俄軍還未派遣重型裝甲部隊、砲兵部隊進入基輔作戰,不過恐怕需要如此才能拿下這座城市,因為烏克蘭不可能投降。

假設俄羅斯放棄包圍基輔,承諾從西北、東部與東北方發起正面攻擊,則俄軍就給烏克蘭人一個接近最佳方案保衛首都;俄軍可以改變這種情況,讓軍隊從東北部戰線和南部的河流環繞,或通過克里米亞半島從南駛往基輔等。

無論如何,俄軍無法依照當初計畫成功拿下基輔,等於是給烏克蘭人一個最佳反攻的機會。

2. 以烏克蘭東北部為軸心:

2月26日,俄軍在切爾尼戈夫(Chernihiv)、哈爾科夫之間的廣闊前線推進,此前烏軍於24、25日阻止俄軍在這2個城市的推進。烏軍的拖延策略讓俄軍在推進上產生損失,然而若克里姆林宮決心增加儲備,烏軍恐怕無法阻止俄軍進一步推進。

3. 以頓巴斯地區為軸心

俄軍繼續削弱對頓巴斯地區的直接攻擊,或是通過盧甘斯克州包圍戰術。俄軍很可能打算將烏克蘭軍隊牽制在接觸線上,以便讓脫離克里米亞半島的俄軍能孤立烏軍,俄羅斯可能打算以此集中精力占領基輔,強迫烏克蘭成立新政府,他們可以選擇包圍、摧毀或是強迫烏克蘭人投降。

4. 以克里米亞為軸心

正在朝向北方挺進札波羅結(Zaprozhia)、向東方挺進馬里屋波爾(Mariupol)的俄軍威脅說,如果烏克蘭不撤退,他們將在頓巴斯的接觸線上孤立烏軍。來自南部軍區的俄羅斯軍隊持續取得最大進展,展現俄羅斯多個推進戰線的最高能力。烏克蘭軍對於25至26日晚間重新奪回赫爾松(Kherson),然而俄羅斯軍隊卻仍在聶伯河以西威脅尼古拉耶夫(Mykolaiv)。

